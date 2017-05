Sarnen / Zürich - GFT, globaler Technologiepartner für die digitale Transformation im Finanzsektor, und unblu, führender Anbieter von interaktiven Lösungen für Banken, wollen in Zukunft enger zusammenarbeiten. Die Unternehmen unterzeichneten im Mai einen Partnerschaftsvertrag mit dem Ziel, interaktive Bausteine in den Beratungsprozess von Banken zu integrieren und diese dadurch bei ihrer Digitalisierungsstrategie zu unterstützen.

Die Integration der unblu Kollaborationssoftware in die bestehende IT-Landschaft ermöglicht es Finanzinstituten, ihre persönlichen Kundenkontakte in Online-Kanälen weiterzuführen und so zu intensivieren. Dadurch sind Berater und Kunde in der Lage, Websites gemeinsam zu besuchen, per Video-Chat zu kommunizieren und Dokumente zu teilen. "Die traditionellen Banken stehen angesichts der umfangreichen digitalen Angebote von FinTechs und Online-Banken unter Druck. Es gilt, konkurrenzfähig zu bleiben. Durch die Zusammenarbeit mit unblu können wir unseren Bankkunden einen attraktiven Baustein für ihre Digitalisierungsstrategie anbieten", so Flavio Curti, Managing Director der GFT Schweiz AG. "Mit der Kollaborationssoftware können Banken flexibel und barrierefrei über verschiedene Kanäle mit ihren Kunden in Kontakt treten und ihnen auf diese Weise persönliche Beratungsleistung flexibel ermöglichen."

