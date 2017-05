London (ots/PRNewswire) -



ZIVEREL® dient dem Schutz und der Reparatur der Speiseröhrenschleimhaut



Wie Norgine B.V. heute bekanntgab, ist ZIVEREL® ab sofort in Österreich, Belgien, Luxemburg und der Schweiz erhältlich. ZIVEREL® ist ein Medizinprodukt (Klasse III), das zum Schutz der Speiseröhrenschleimhaut verwendet wird. ZIVEREL® ist derzeit das einzige Produkt in Flüssigform speziell für den Schutz und die Reparatur der Speiseröhre. Es bietet schnelle Linderung der Symptome in Zusammenhang mit gastroösophagealem Reflux (Sodbrennen).[1]



Gastroösophagealer Reflux ist weltweit verbreitet und ein weiterer Anstieg der Krankheitslast ist nicht auszuschließen. Er betrifft bis zu 20 % der westlichen Bevölkerung [2] und wird mit einer Reihe von Risikofaktoren in Verbindung gebracht.



Peter Martin, Chief Operating Officer von Norgine, sagte: "Wir freuen uns ZIVEREL® in weiteren Ländern einzuführen, einschließlich Österreich, Belgien, Luxemburg und die Schweiz. Damit ist die Patientenversorgung mit dieser wichtigen Behandlungsmethode sichergestellt. ZIVEREL® schützt und repariert die Speiseröhrenschleimhaut und bietet langanhaltende Linderung der Symptome dieses belastenden Leidens."



ZIVEREL® ist rezeptfrei erhältlich. Der Preis richtet sich nach dem jeweiligen Markt.



Norgine bietet ZIVEREL® bereits in Spanien an. Für 2017 sind weitere Markteinführungen von ZIVEREL® geplant.



Norgine besitzt die Kommerzialisierungs- und Vertriebsrechte für ZIVEREL® in Australien, Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Deutschland, Irland, Luxemburg, den Niederlanden, Neuseeland, Norwegen, Spanien, Schweden, der Schweiz und GB.



