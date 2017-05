IRW-PRESS: Scientific Metals Corp.: Scientific Metals Corp meldet Namensänderung in US Cobalt Inc. (USCO)

24. Mai 2017 - VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - Scientific Metals Corp. (das Unternehmen) (TSXV: USCO) (Frankfurt: 26X) (OTCQB: SCTFF) gibt bekannt, dass das Unternehmen seinen Namen in US Cobalt Inc. geändert hat. Mit Wirkung zum Handelsbeginn am 25. Mai 2017 wird das Unternehmen unter dem neuen Namen sowie unter dem neuen Börsenkürzel USCO in den Handel an der TSX Venture Exchange starten.

Wayne Tisdale, CEO des Unternehmens, erklärt:

Wir freuen uns sehr, die Umfirmierung von Scientific Metals Corp. in US Cobalt Inc. bekannt zu geben. Mit dieser Änderung wollen wir den Fokus unserer Geschäftstätigkeit in unserem Paradeprojekt, dem Kobaltprojekt Iron Creek im US-Bundesstaat Idaho, auch nach außen hin sichtbar machen. Wir sind überzeugt, dass die Nachfrage nach heimischem Kobalt, der nach ethischen Grundsätzen gefördert wurde, auch weiterhin stark zunehmen wird.

Vielen Leuten ist nicht bewusst, dass das exponentielle Wachstum bei der Nachfrage nach Lithiumionen-Batterien direkt mit der steigenden Nachfrage nach Kobalt korreliert. Kobalt ist ein wesentlicher Bestandteil der Batterien, die den Strom für sämtliche Gebrauchsgüter - von Elektroautos bis hin zur Unterhaltungselektronik - liefern.

Darüber hinaus ist auch die Kobalt-Versorgungskette von Marken wie Apple, Tesla, GM und Microsoft in den Blickpunkt gerückt. Mehr als 50 % der weltweiten Kobaltressourcen kommen aus der demokratischen Republik Kongo (DRC). Die Situation im DRC ist - was die Menschenrechte und den Umgang mit den Arbeitskräften betrifft - äußerst bedenklich. Das Unternehmen ist gut aufgestellt, um eine Lösung für dieses Dilemma anzubieten. Es steht außer Frage, dass President Trump und seine Regierung die Entwicklung amerikanischer Lösungen für solche Probleme stark unterstützen, und wir freuen uns darauf, Teil dieser Entwicklung zu sein.

Wir haben vor kurzem eine 1,7-Millionen-$-Finanzierung abgeschlossen, die es uns ermöglicht, unsere Explorationsaktivitäten bei Iron Creek auch 2017 fortzusetzen. Wir möchten uns bei unseren Aktionären bedanken, dass sie unsere Vision teilen und unterstützen und freuen uns schon darauf, sie regelmäßig über die neuesten Entwicklungen in unserem Explorationsprogramm zu informieren.

Die Namensänderung hat keinen Einfluss auf die Rechte der Aktionäre unseres Unternehmens und die bestehenden Aktionäre müssen im Hinblick auf die Namensänderung auch keinerlei Schritte setzen. Die Zertifikate der Stammaktien von Scientific Metals Corp. müssen wegen der Namensänderung nicht ausgetauscht werden.

Für weitere Informationen zum Unternehmen und zum Thema Kobalt besuchen Sie bitte die Webseite https://youtu.be/HVQwpQy0_1k.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Scientific Metals Corp. Wayne Tisdale, President T: (604) 639-4457 E: info@scientificmetalscorp.com Webseite: www.scientificmetalscorp.com

Hinweis für den Leser

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39847

