Frankfurt - Die Rücksetzer an den Aktienmärkten weltweit führten auch am ETF-Markt zu einigen Abflüssen, viele nutzten die niedrigeren Kurse aber auch für einen Einstieg, so die Deutsche Börse AG.Oliver Kilian von der UniCredit spreche von einem klaren Verkaufstrend, Sascha Cronemeyer von der Commerzbank melde hingegen einen eindeutigen Käuferüberhang.

Den vollständigen Artikel lesen ...