Verlängerung von GD Seele sowie VD Pleininger und seine Ernennung zum stv. Vorstandsvorsitzenden

Der Aufsichtsrat der OMV Aktiengesellschaft hat in seiner heutigen Sitzung Rainer Seele (56) als Vorstandsvorsitzenden und Generaldirektor der OMV bestätigt. Die Funktionsperiode von Rainer Seele verlängert sich um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2020. Diese Verlängerungsoption war im ursprünglichen Vertrag vorgesehen. Rainer Seele ist seit 1. Juli 2015 Vorstandsvorsitzender und Generaldirektor der OMV.

In der Sitzung des Aufsichtsrates wurde auch Johann Pleininger (55), OMV Vorstand für den Bereich Upstream (Exploration & Produktion), bestätigt. Darüber hinaus wurde Pleininger heute per 1. Juli 2017 zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden bestellt. Die Funktionsperiode von Johann Pleininger verlängert sich um zwei Jahre bis zum 31. August 2020. Diese Verlängerungsoption war im ursprünglichen Vertrag vorgesehen. Johann Pleininger ist seit 1. September 2015 OMV Vorstandsmitglied und für den Bereich Upstream (Exploration & Produktion) verantwortlich.

OMV Aufsichtsratspräsident Peter Löscher: "Die positive Entwicklung der OMV ist das Ergebnis der strategischen Neuausrichtung des Unternehmens durch den Vorstand. Der Aufsichtsrat freut sich auf die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit dem Vorstandsvorsitzenden Rainer Seele und den weiteren Mitgliedern des OMV Vorstands."

Hintergrundinformation:

OMV Aktiengesellschaft

Die OMV fördert und vermarktet Öl & Gas, innovative Energielösungen und hochwertige petrochemische Produkte - in verantwortlicher Weise. Mit einem Konzernumsatz von EUR 19 Mrd und einem Mitarbeiterstand von rund 22.500 im Jahr 2016 ist die OMV Aktiengesellschaft eines der größten börsennotierten Industrieunternehmen Österreichs. Im Bereich Upstream verfügt die OMV über eine starke Basis in Rumänien und Österreich und ein ausgeglichenes internationales Portfolio. 2016 lag die Tagesproduktion bei rund 311.000 boe/d. Im Bereich Downstream verfügt die OMV über eine jährliche Raffineriekapazität von 17,8 Mio Tonnen und mit Ende 2016 über rund 3.800 Tankstellen in 11 Ländern inklusive Türkei. Die OMV betreibt ein Gaspipelinenetz in Österreich und Gasspeicher in Österreich und Deutschland. 2016 hat die OMV in etwa 109 TWh Gas verkauft.

