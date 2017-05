Köln (ots) - Schauspielerin Janine Kunze, Sängerin Sarah Lombardi und Profitänzerin Motsi Mabuse wagen ein ganz neues Experiment innerhalb der Styling-Doku "Promi Shopping Queen". Denn Guido Maria Kretschmer verkündet diesmal nicht nur das Motto: "Drunter und drüber - Style sexy Wäsche sichtbar!", sondern packt darüber hinaus für jede Promi-Dame eine ganz persönliche Fashion Bag: "In dieser Tasche habe ich für jede einzelne Kandidatin individuelle und auf sie zugeschnittene Hinweise versteckt. Das können Kleinigkeiten sein, die sie in ihr finales Outfit einbauen können oder Dinge, die erkennen lassen, um welchen Style es sich handeln soll. Jede Kandidatin geht dann mit ihrer Fashion Bag auf Shoppingtour", erklärt Guido. "Promi Shopping Queen" diesmal also unter erschwerten Bedingungen, denn jetzt müssen die prominenten Damen neben Zeit und Budget auch noch auf Guidos Hinweise achten. Ein kompletter Look mit Fokus auf sexy Wäsche muss innerhalb von vier Stunden gefunden werden und darf nicht mehr als 500 Euro kosten. Ebenfalls neu in der "Promi Shopping Queen - Fashion Bag": Shoppen darf diesmal jede Kandidatin in ihrer Heimatstadt und erst in Berlin treffen sie das erste Mal aufeinander, um sich dort gemeinsam ihre Shoppingerlebnisse anzuschauen und zu kommentieren. Wer die nächste "Promi Shopping Queen" wird und 3.000 Euro für den guten Zweck erhält, zeigt VOX am Sonntag, 28.5. um 20:15 Uhr.



Shopping-Tour von Motsi Mabuse, 36 Jahre Als Motsi Mabuse das Motto erfährt, ist sie ein wenig entsetzt: "Wäsche sichtbar stylen? Ich komme aus Südafrika, wir machen das nicht! Ich kann nicht mehr richtig atmen. Ich habe Angst!" Ihr mulmiges Gefühl wird auch mit dem Auspacken ihrer Fashion Bag nicht besser, denn da hat Guido unter anderem halterlose Strümpfe reingesteckt. "Die sollen Motsi zeigen, dass sie auch wahnsinnig tolle Beine hat, die wir sehen wollen", verrät der Star-Designer. Zudem entdeckt die 36-Jährige in ihrer Fashion Bag eine Clutch mit Animal Print, Eyegloss für das Augenlid, eine scharfe Chilischote und einen Spruch von Coco Chanel: "Weibliche Nacktheit darf man Männern nur mit dem Teelöffel geben, nicht mit der Schöpfkelle!" Ob Motsi sich daran halten wird? Gemeinsam mit ihrer Schwester Otlile findet sie gleich im ersten Geschäft ein Negligé mit passendem Höschen. Janine Kunze, die gemeinsam mit Motsi und Sarah Lombardi das Shoppingtreiben auf dem Bildschirm beobachtet, ist überrascht: "Wenn das ein Teelöffel ist, dann beglückwünsche ich ihren Mann noch mal mehr." Und auch kurz vor der Präsentation ihres finalen Looks auf dem Laufsteg gibt Motsi zu: "Ich hatte noch nie so etwas Kurzes im Fernsehen an!" Wie gefällt den beiden Konkurrentinnen und Guido das Gesamtbild?



Shopping-Tour von Sarah Lombardi, 24 Jahre "Hübsch ist die ja, dass man schreien könnte", freut sich Guido über die Teilnahme von Sarah. Und auch die 24-jährige Sängerin ist begeistert: "Ich wollte immer schon bei der 'Promi Shopping Queen' mitmachen, weil ich ein großer Guido-Fan bin!" Der wiederum wünscht sich, dass "sie hier eine schöne Zeit hat. Sie hat ja auch viel Schlechtes erlebt in den letzten Monaten." Ob sie mit ihrer Fashion Bag eine schöne Zeit haben wird, da ist sich Sarah zunächst nicht ganz sicher: "Also mich verwirrt das total, was in der Tasche drin ist. Manche Dinge kannte ich überhaupt nicht und Strapse habe ich noch nie in meinem Leben getragen." Außerdem findet sich in der Fashion Bag Augenbrauengel, Tape zum Abkleben, ein Baumwollbeutel mit der Aufschrift "Bad!", pinke Socken und Haarklemmen. Guido erklärt: "Sarah soll ihren Körper zeigen, ihr Gesicht freilegen, damit sie allen beweisen kann, wie toll sie ist und dass ein Vamp in ihr steckt!" Zum Klebeband fällt Sarah jedoch lediglich ein: "Achso, ich soll damit meinen Speck wegkleben", lacht sie. Gleich im ersten Geschäft bekommt die Sängerin ausschließlich durchsichtige Unterwäsche angeboten: "Hier wären Ihre Brustwarzen freiliegend", so der Verkäufer. Für Sarah nicht ganz ideal. Und auch die passende Hose finden Sarah und ihre Shoppingbegleitung - Cousine Julia - nicht. "Ich fühle mich dick. Ich möchte eine Hose haben, die über dem Bauchnabel ist - wegen der Schwangerschaft..." Immerhin ist sie sich bei dem Lippenstift sicher, der schlappe 70 Euro kostet. Zum Ende ihres Shoppingtrips bleiben Sarah nur noch drei Minuten für den Friseur. Doch sie geht stolz auf den Laufsteg: "Ich bin zufrieden mit meinem Outfit. Es ist schick, sexy und trotzdem elegant!" Wie viele Punkte bekommt sie von Motsi, Janine und schließlich Guido?



Shopping-Tour von Janine Kunze, 43 Jahre "Ich mache bei der 'Promi Shopping Queen' mit, weil ich Guido wahnsinnig mag und weil ich niemanden kenne, der die Sendung nicht guckt", so die dritte Anwärterin auf die Krone, Janine Kunze. Die Accessoires, die Guido ihr mit auf den Weg gibt, erinnern die Schauspielerin an die Kult-Serie "Sex and the City": ein Lippenstift, ein Apfel, ein Hut, ein einzelner Pumps und ein Rezept für den Cocktail "Cosmopolitan". "Wobei ich den Apfel auch so interpretieren könnte, dass ich's mal wieder knackig probieren sollte", witzelt die 43-Jährige. Als absolute Premiere in der Geschichte der Sendung nimmt Janine nicht nur eine Shoppingbegleitung mit, sondern gleich fünf Freunde. Guido ist skeptisch: "Das kann mit so einer ganzen Armada auch schwierig sein, jeder hat eine andere Meinung." Doch schnell stellt er fest: "Das ist eine wirklich gute Gruppe, die sind super organisiert und man merkt, wie nah sie sich als Freunde sind." Das Glück spielt der Schauspielerin zudem in die Karten: Die erste Boutique hat alle Teile zu 70 Prozent reduziert. Da können sich die sechs Freunde kaum entscheiden, was alles mit in die Umkleidekabine muss. Janines Friseur stößt schließlich auch noch hinzu und die Männer der Gruppe organisieren Essen, das sie auf dem Fußboden verspeisen. Der Laufsteg-Auftritt krönt schließlich Janines gesamten Shoppingtrip, denn sie präsentiert ihren Look gemeinsam mit einer befreundeten Striptease-Truppe. Guido ist vom Outfit ganz angetan: "Sie sieht aus wie ein Rockstar", lobt der Designer.



Die neue Folge der "Promi Shopping Queen - Fashion Bag" zeigt VOX am 28.5. um 20:15 Uhr.



Weitere neue Folgen der "Promi Shopping Queen":



04.06.17: Motto in Köln: "Raffinierter Einblick - Zeige Haut mit deinem neuen Cut-Out-Look!", Kandidaten: Dorkas Kiefer, Liz Baffoe, Jana Pallaske, Sonja Kirchberger



11.06.17: Motto in Potsdam, Berlin und Köln: "Klassiker neu interpretiert: Zeige, wie stylisch ein Kostüm oder Anzug sein kann!", Kandidaten: Betty Taube, Britta Steffen, Isabel Varell und Jürgen Milski



18.06.17: Motto in Köln, Düsseldorf und Berlin: "Feuer, Wasser, Erde, Luft: Interpretiert die vier Elemente mit euren ausdrucksstarken Looks auf modische Art", Kandidaten: Tanja Tischewitsch, Annica Hansen, Sophia Wollersheim und Barbara Engel



25.06.17: Motto in Frankfurt/Berlin: "Aus Basic wird Trend: Zeige, was man aus einem weißen T-Shirt alles machen kann!", Kandidaten: Rabea Schif, Dunja Rajter, Kim Hnizdo und Mariella Ahrens



Die neue Folge der "Promi Shopping Queen - Fashion Bag" können Sie sich im Laufe des Tages vorab hier anschauen: https://kommunikation.m ediengruppe-rtl.de/tv-programme/vox/tv-preview/



OTS: VOX Television GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6952 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6952.rss2



Pressekontakt: Katrin Bechtoldt VOX KOMMUNIKATION Telefon: +49(0)221-456-74404 katrin.bechtoldt@mediengruppe-rtl.de