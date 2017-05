IRW-PRESS: Altiplano Minerals: Altiplano Minerals bestellt neuen Explorationschef

Altiplano Minerals bestellt neuen Explorationschef

24. Mai 2017 - Altiplano Minerals Ltd. (TSX-V: APN) (APN oder das Unternehmen) freut sich, die Bestellung von Osbaldo Zamora Vega zum neuen Leiter des Bereichs Exploration (VP, Exploration) bekannt zu geben.

Herr Zamora hat einen Bachelorabschluss (B.Sc.) in Geologie von der Autonomen Universität San Luis Potosi (Mexiko), einen Masterabschluss (M.Sc.) in Geochemie von der Nationalen Autonomen Universität Mexiko und absolviert derzeit ein Doktoratsstudium (Ph.D.) in Wirtschaftsgeologie an der University of Alberta. Den Schwerpunkt seiner Forschungsaktivitäten bilden die Erzbildungsprozesse in der Bergbauregion Zacatecas in Mexiko, die als Region für den Silberbergbau internationalen Ruf erlangt hat.

Herr Zamora hat 17 Jahre Erfahrung als Geologe und ist in sämtlichen Bereichen des Edelmetallbergbaus, von der Exploration bis hin zur Förderung, bestens bewandert. Er war bereits für renommierte Großunternehmen wie PENOLES und Mauricio Hochschild als Explorationsgeologe tätig und auch aktiv an einem Bohrprogramm beteiligt, im Zuge dessen die Mine Pinos Altos entdeckt wurde. Er führte Arbeiten in der Mine La Cienega, einem untertägigen Bergbaubetrieb des Betreibers FRESNILLO PLC, durch, wo er für unterirdische Kartierungen, Präzisionsvermessungen (Grade Control), die Planung und Beaufsichtigung von Bohrprogrammen, die Protokollierung von Bohrkernen sowie die Erstellung von Geo-Modellen und Reservenschätzungen verantwortlich zeichnete. Außerdem hat er für Junior-Unternehmen wie Continuum Resources Mexico in Oaxaca (Mexiko), North Country Gold (im Projekt Three Bluffs in Nunavut/Kanada) und zuletzt Altiplano Minerals Ltd (Generierung neuer Projekte) gearbeitet.

CEO John Williamson erklärte: Ich freue mich sehr, dass Osbaldo das Team von Altiplano verstärken wird. Ich habe schon seit 2010 mit ihm in verschiedenen Projekten zusammengearbeitet (darunter auch in Projekten von Brilliant Mining in Afrika) und kann bezeugen, dass er eine große Willensstärke und eine hohe Arbeitsmoral besitzt und in der Lage ist, alle Projekten, an denen er arbeitet, in ihrem Wert zu steigern. Wichtig ist vor allem, dass es ihm gelingt, die geowissenschaftlichen und betriebswirtschaftlichen Interessen in Einklang zu bringen. Ein Gleichgewicht zwischen diesen Interessen ist für die Projektevaluierung und den Projektausbau von großer Bedeutung.

Über Altiplano

Altiplano Minerals Ltd. (APN: TSXV) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das auf die Evaluierung und den Erwerb von Projekten mit großem Ausbaupotenzial - von der Entdeckung bis hin zum Endstadium der Produktion - in Kanada und auch anderen Ländern spezialisiert ist. Die Unternehmensführung hat bereits mehrfach unter Beweis gestellt, dass sie Chancen nutzen, Herausforderungen erfolgreich bewältigen und Wertschöpfung für das Unternehmen generieren kann. Nähere Einzelheiten zu Altiplano finden Sie auf der Webseite www.altiplanominerals.com.

