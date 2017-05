Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt knüpft am Mittwoch mit moderaten Verlusten an seine Vortagestendenz an. Die Stimmung sei zwar nicht schlecht, dennoch hielten sich Investoren zunächst zurück, heisst es im Handel. Die Vorgaben aus Übersee helfen nur bedingt bei der Orientierung, da die Wall Street sich am Dienstag im späten Handel eher seitwärts bewegt hatte. In Asien schüttelten die Märkte dagegen die Abstufung Chinas durch die Ratingagentur Moody's schnell ab.

Generell habe der Markt zwar die Unsicherheit angesichts der politischen Kapriolen in den USA etwas verdaut, von Entwarnung zu sprechen, wäre allerdings verfrüht. Vielmehr seien Investoren in einer Art Lauerstellung. Mit Blick auf Konjunkturdaten fokussierten sich Investoren derzeit bevorzugt auf die positiven Aspekte, wie die Reaktion auf die Abstufung Chinas an diesem Morgen ebenso wie auf die eher schwachen US-Daten am Vortag zeige. Mit Spannung warte der Markt vor allem auf das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed an diesem Abend. Börsianer erhoffen sich Aufschluss über die weitere Marschrichtung der Währungshüter an der Zinsfront.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 09.30 Uhr 0,18% tiefer bei 9'045,09 Punkte ein. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, verliert 0,26% auf 1'424,79 und der breite Swiss Performance ...

