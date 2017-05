Von Benjamin Krieger

FRANKFURT (Dow Jones)--Vor allem die Kursverluste der Automobilaktien BMW und Daimler halten am Mittwoch den DAX in Schach. Fiat Chrysler muss sich wegen der Manipulation von Abgaswerten bei Dieselfahrzeugen in den USA vor Gericht verantworten. Das lässt den Kurs der Aktie um 1,6 Prozent nachgeben und belastet auch andere Automobilaktien. Der DAX handelt 0,1 Prozent niedriger bei 12.652 Punkten, der Euro-Stoxx-50 tritt mit 3.596 Punkten auf der Stelle.

Die großen Währungspaare Euro/Dollar, Dollar/Yen und Euro/Yen bewegen sich ebenfalls kaum, der Euro kostet aktuell 1,1176 Dollar. Im Rohstoffhandel geben die Preise für Industriemetalle wie Kupfer, Nickel und Zink nach. Hier könnte belasten, dass die Ratingagentur Moody's die Bonität Chinas gesenkt hat. China ist der größte Rohstoffimporteur der Welt. Moody's weist auf eine hohe Verschuldung chinesischer Unternehmen hin.

Im Agrargeschäft dreht sich das Fusions- und Übernahmekarussel möglicherweise weiter. Der Rohstoffriese Glencore mit einer Marktkapitalisierung von 42 Milliarden Pfund will angeblich den US-Getreidehändler Bunge übernehmen. Das Unternehmen aus White Plains im Bundesstaat New York hat jedoch dementiert, mit Glencore zu verhandeln. Der Bunge-Kurs schoss dennoch am Vorabend um fast 17 Prozent nach oben, der Börsenwert beträgt knapp 10 Milliarden Dollar. Aktien von Glencore geben um 1,1 Prozent nach im Gleichklang mit dem Rohstoffsektor.

Fiat Chrysler unter Druck

Das US-Justizministerium hat Fiat Chrysler wegen Abgasmanipulation verklagt. Am Dienstag waren deren Aktien kurz vor Handelsschluss wegen entsprechender Spekulationen bereits gefallen. An der Wall Street hatten sich die Verluste mit der Klage ausgeweitet.

Daimler führen erneut die Verliererliste im DAX an. "Die Durchsuchungen beschädigen weniger die finanzielle Situation als vielmehr das Image", so ein Händler. Am Dienstag hatten die Behörden zahlreiche Daimler-Standorte durchsucht, wegen strafbarer Werbung im Zusammenhang mit Dieselfahrzeugen, allerdings nicht wegen Verstößen gegen die Abgasgesetze. Die ACEA-Zahlen seien zwar auch nicht stark gewesen, aber das habe an Ostern gelegen. Daimler verlieren 1,0 Prozent.

Die im DAX enthaltene Immobiliengesellschaft Vonovia hat die Gewinnprognose für das laufende Jahr erhöht, nachdem sie die österreichische Conwert Immobilien übernommen hat. Der Kurs von Vonovia steigt um 0,2 Prozent.

Eine ganze Reihe von Unternehmen schütten am Mittwoch Dividenden aus. Die Kurse von Fraport, Evonik, Hugo Boss, König & Bauer, Pfeiffer Vacuum, SMA Solar und anderen Nebenwerten handeln also ex Dividende niedriger.

Die nach eigenen Angaben bankenunabhängige Research-Gesellschaft Equity hat das Kursziel für die Medigene-Aktie von 13,60 auf 18,50 Euro erhöht. Medigene steigen um 6,4 Prozent auf 10,86 Euro.

Rocket Internet legen um 1,4 Prozent zu. Die zu Rocket Internet gehörende Modevertriebsholding Global Fashion Group (GFG) ist im ersten Quartal weiter gewachsen und hat den operativen Verlust gesenkt.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.596,30 0,04 1,27 9,29 Stoxx-50 3.244,47 0,23 7,38 7,77 DAX 12.652,38 -0,05 -6,77 10,20 MDAX 25.046,46 0,11 28,37 12,88 TecDAX 2.245,40 0,39 8,83 23,94 SDAX 10.997,35 0,22 23,70 15,53 FTSE 7.492,81 0,10 7,52 4,90 CAC 5.349,50 0,03 1,34 10,02 Bund-Future 160,86 0,14 0,08 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8.39 Uhr Di, 17.10 Uhr % YTD EUR/USD 1,1176 -0,03% 1,1180 1,1233 +6,3% EUR/JPY 125,15 +0,04% 125,10 124,82 +1,8% EUR/CHF 1,0904 -0,05% 1,0910 1,0912 +1,8% EUR/GBP 0,8611 -0,06% 0,8617 1,1586 +1,0% USD/JPY 112,00 +0,10% 111,89 111,14 -4,2% GBP/USD 1,2976 0,0% 1,2976 1,3014 +5,2% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 51,72 51,47 +0,5% 0,25 -8,9% Brent/ICE 54,36 54,15 +0,4% 0,21 -7,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.250,09 1.251,10 -0,1% -1,01 +8,6% Silber (Spot) 16,98 17,07 -0,5% -0,09 +6,6% Platin (Spot) 941,60 945,00 -0,4% -3,40 +4,2% Kupfer-Future 2,57 2,60 -0,8% -0,02 +2,2% ===

May 24, 2017 04:01 ET (08:01 GMT)

