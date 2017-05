Frankfurt - Zum zweiten Mal in dieser Woche tritt die deutsche Finanzagentur an den Kapitalmarkt, berichten die Analysten der Helaba.Nach einer neuen Schatzanweisung gestern stehe heute der 10-jährige Laufzeitbereich im Fokus. Die Aufstockung der Bund 2027 solle 3 Mrd. EUR einbringen. Die aktuelle Sekundärmarktrendite liege bei knapp 0,4%. Dies wäre der höchste Zuteilungswert seit März. Die letzte Aufstockung Anfang Mai sei zu 0,33% erfolgt. Alle vergangenen Aufstockungen und auch die Neuemission im Januar seien klar überdeckt gewesen, sodass die Indikationen von dieser Seite freundlich seien. Gleichzeitig bleibe das Marktumfeld für Bundesanleihen durchwachsen. Dies habe sich gestern auch bei der Schatz-Begebung gezeigt, die nur Gebote in Höhe von 4,6 Mrd. EUR erhalten und damit das Zielvolumen nur mithilfe der Marktpflege erreicht habe. Die Zuteilung sei zu -0,65% erfolgt, dem höchsten Wert in diesem Fälligkeitsbereich seit November 2016.

