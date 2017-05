Wien - Der griechische Zementhersteller Titan Cement wurde von S&P von BB auf BB+ hinaufgestuft, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die robuste operative Performance in den USA treibe auf Gruppenebene trotz der weiterhin herausfordernden Marktbedingungen in einigen Kernmärkten des Unternehmens (Ägypten, Türkei, Griechenland, ?) die Ergebnisverbesserung voran. Im Gegensatz dazu sei das griechische Unternehmen Frigoglass von S&P auf Selected Default gesetzt worden, nachdem dieses eine Kuponzahlung auf seinen 2018 fälligen Bond nicht bedient habe.

