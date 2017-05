Paris - Die politischen Risiken, die seit Monaten die Entwicklung der europäischen Aktien- und Anleihemärkte beeinflussten, lösen sich nach und nach auf, so die Experten von METROPOLE Gestion in ihrem Kommentar zum METROPOLE Sélection (ISIN FR0007078811/ WKN A0NDAK).Mit den Ergebnissen der Wahlen in den Niederlanden und in Frankreich scheine auch die Gefahr eines Zusammenbruchs der EU gebannt. Das allmähliche Ende des politischen Risikos werde große Auswirkungen auf die europäischen Märkte haben, wenn die Fundamentaldaten und die Bewertung der Unternehmen wieder zu den wichtigsten Faktoren für die Wertentwicklung der Papiere würden. Das sei das Ergebnis der jüngsten Analyse der europäischen Aktienmärkte der französischen Fondsgesellschaft METROPOLE Gestion.

