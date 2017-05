BlueBay gehört in Europa zu den größten Finanzberatern. Das Unternehmen aus London geht davon aus, dass das Pfund auf eine Talfahrt gehen wird - unabhängig von den Wahlen. Nachdem am 18. April 2017 vorgezogene Neuwahlen in Großbritannien angekündigt wurden, ist das Pfund zum US-Dollar auf ein neues Hoch geklettert: 22. Mai 2017 von 1,3043 Dollar. In ...

Den vollständigen Artikel lesen ...