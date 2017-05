Während in Deutschland die ersten führerlosen U-Bahnen rollen, arbeitet China längst an der globalen Marktübernahme. Über die Neuauflage der Seidenstraße sollen die Bahnen exportiert werden. Peking ist erst der Anfang.

Rot, grün, blau: Die riesige Anzeigentafel in der Einsatzzentrale der chinesischen U-Bahnleitstelle gibt im Sekundentakt die neuesten Zahlen über die Besucher der Peking Untergrundbahn aus. Direktor Zhang Minghuis Hand liegt sachte auf dem Kontrollpult. Seine Finger berühren die Knöpfe so vorsichtig, als würde er ein Baby tätscheln. Der Computerterminal, den er vor sich hat, ist auch so etwas wie sein Kind. Denn Zhang arbeitet an seinem Lebenswerk. "Wir werden selbstfahrende Züge flächendeckend etablieren. Peking ist nur der Anfang."

Ein gewaltiger Anfang. Das Netzwerk an U-Bahnen in der chinesischen Hauptstadt wächst rasant. 2010 standen den mehr als 20 Millionen Einwohnern der Stadt rund 336 Kilometer U-Bahnnetz zur Verfügung. Ende des vergangenen Jahres waren es schon 574 Kilometer. Bis zum Jahr 2020 soll das Netz auf mehr als 900 Kilometer erweitert werden. "Aber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...