Zürich - Bei der Generalversammlung vom 19. April wurde Daniela Bosshardt-Hengartner in den Verwaltungsrat von investiere.ch gewählt. Daniela ist diplomierte Pharmazeutin und hat ihr Studium an der ETH in Zürich absolviert.

Sie bringt Erfahrung im Bereich Private Equity mit und berät seit 2004 verschiedene Unternehmen in den Bereichen Pharma, Medizinal- und Biotechnologie.

Erfahrene und gut vernetzte Verwaltungsrätin

Aktuell ist sie Mitglied des Verwaltungsrates von Vifor Pharma, ein weltweit führender Hersteller von pharmazeutischen Produkten zur Behandlung von Eisenmangel, sowie von Galenica, dem grössten Betreiber von Apotheken in der Schweiz. ...

