DÜSSELDORF/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Vorstand und Aufsichtsrat des Gaseherstellers Linde wollen einem Pressebericht zufolge bereits in der kommenden Woche über den geplanten Zusammenschluss mit dem US-Konkurrenten Praxair abstimmen. Die Fusionsvereinbarung, das so genannte Business Combination Agreement, sei so gut wie fertig, berichtet die "Wirtschaftswoche" (WiWo) am Mittwoch unter Berufung auf Verhandlungskreise. Linde-Aufsichtsratschef Wolfgang Reitzle dürfte bei der Abstimmung von seiner Doppelstimme Gebrauch machen. Die Arbeitnehmer im Aufsichtsrat haben angekündigt, geschlossen gegen die Fusion zu stimmen.

Gewerkschaften und Betriebsrat fürchten einen massiven Stellenabbau und den Verlust der Mitbestimmung. Zuletzt habe es wenig Annäherung zwischen Kapital- und Arbeitnehmerseite gegeben, berichtete das Magazin. "Es gibt eine sehr enge Zeitschiene jetzt" mit Blick auf den anstehenden Fusionsbeschluss, man versuche aber noch über Details zu verhandeln.

Linde und Praxair hatten im Dezember im zweiten Anlauf eine Fusion unter Gleichen angekündigt, nachdem dies im September im ersten Versuch noch gescheitert war. Praxair-Chef Steve Angel soll den neuen Konzern aus den USA heraus führen, und die Holding soll in Irland angesiedelt werden./mne/stb

ISIN US74005P1049 DE0006483001

AXC0098 2017-05-24/10:48