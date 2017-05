FRANKFURT (dpa-AFX) - Die deutsche Elektroindustrie hat im ersten Quartal dieses Jahres einen wahren Export-Boom erlebt. Mit einem sehr starken März ergibt sich für die ersten drei Monate ein Zuwachs von 11,7 Prozent gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum auf 48,5 Milliarden Euro, wie der Branchenverband ZVEI am Mittwoch in Frankfurt berichtete. Auch die Importe legten in dem Startquartal deutlich zu, um 10,8 Prozent auf einen Wert von 44,3 Milliarden Euro.

"Man muss schon bis ins vierte Quartal 2010 zurückgehen, um ein Vierteljahr mit höherem Wachstum zu finden", sagte Chefvolkswirt Andreas Gontermann. Die wichtigsten Abnehmerländer für die deutschen Elektronik-Produkte waren China und die USA, vor acht europäischen Staaten. Mit einem Plus von 18,9 Prozent zeigte China den stärksten Zuwachs./ceb/DP/stb

