DGAP-Ad-hoc: mybet Holding SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung mybet Holding SE: Ergebnis- und Liquiditätsprognose 2017 angehoben 24.05.2017 / 10:57 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Berlin, 24. Mai 2017. Der Vorstand der mybet Holding SE hat heute nach Zustimmung des Aufsichtsrats die Zielwerte für das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) sowie den Zahlungsmittelbestand zum Ende des Geschäftsjahres 2017 angehoben.

Die neue Prognose 2017 stellt bei einem unveränderten Umsatzziel von 44,5 bis 47 Mio. Euro ein EBIT zwischen 4,5 und 5,5 Mio. Euro sowie einen Liquiditätsbestand von 1,0 bis 2,0 Mio. Euro in Aussicht. Die bisherige Prognose hatte bei einem Umsatz zwischen 44,5 und 47 Mio. Euro ein EBIT von -3,2 bis -2,7 Mio. Euro sowie eine Liquidität von 0,3 bis 1,0 Mio. Euro vorgesehen.

Der Grund für die Anhebung der Ergebnis- und Liquiditätsprognose ist der am 15. Mai 2017 mit der Westdeutschen Lotterie GmbH & Co. OHG (Westlotto) vereinbarte und bekannt gegebene Vergleich im Kartellschadenersatzprozess. Der Vergleich sieht die Zahlung von 11,8 Mio. Euro von Westlotto an die SWS Service GmbH, eine Konzerngesellschaft der mybet Gruppe, vor. Diese Zahlung führt nach Tilgung einer mit dem Gerichtsverfahren verbundenen Finanzierungsvereinbarung zu einem Zufluss von zusätzlichen liquiden Mitteln in Höhe von rund 4,9 Mio. Euro im zweiten Quartal 2017. Auf der Basis dieser veränderten Finanzierungssituation hat der Vorstand die operativen Planungen für das Geschäftsjahr 2017 angepasst.

mybet Holding SE Die mybet Gruppe ist ein in mehreren europäischen Ländern lizenzierter Anbieter von Sportwetten und Online-Casinospielen mit Sitz in Berlin und Standorten in Köln und in Malta. mybet bietet ihre Wett- und Gaming-Produkte über die Internet-Plattform mybet.com sowie per Franchise-System auch in stationären mybet-Wettshops an. Zudem beliefert die Unternehmensgruppe als B2B-Dienstleister regionale Wettanbieter in Europa und Afrika. Die mybet Holding SE ist die Muttergesellschaft der mybet Gruppe. Die Aktien der mybet Holding SE (ISIN DE000A0JRU67) sind an der Frankfurter

Wertpapierbörse im Prime Standard notiert. Weitere Informationen unter www.mybet-se.com | www.mybet.com |

www.mybet-shop.com

