Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind bei uns die Todesursache Nummer eins. Dabei wären viele der durch Arteriosklerose (Arterienverkalkung) hervorgerufenen Herzinfarkte und Schlaganfälle vermeidbar. Einer der größten Risikofaktoren sind zu hohe Cholesterinwerte. Zum "Tag des Cholesterins" am 3. Juni bieten wir einen Tipp aus der Naturheilkunde: Luvos-Heilerde mikrofein kann Cholesterin wie ein Schwamm direkt aus der Nahrung binden. Damit kann sie eine herzgesunde Ernährung auf natürliche Weise unterstützen.



Der direkte Zusammenhang zwischen dem "schlechten" LDL-Cholesterin und Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist seit Langem bekannt: Das LDL-Cholesterin lagert sich an den Gefäßwänden ab, bis das Blut nicht mehr ungehindert fließen kann. Dafür will der "Tag des Cholesterins" ein Bewusstsein schaffen. Zur Senkung des Cholesterins kommen auch Naturheilmittel in Frage. So hat Luvos-Heilerde mikrofein eine besondere Bindungsfähigkeit, die durch ein schonendes Mahl- und Siebverfahren mit moderner Ultraschalltechnik erzielt wird. Es entsteht eine große "innere Oberfläche", mit der die Heilerde gut mit anderen Stoffen in Wechselwirkung treten kann. Damit kann sie Cholesterin, Fette und Schadstoffe binden und über den Verdauungstrakt aus dem Körper transportieren. Selbst bei regelmäßiger Einnahme sind keine Nebenwirkungen bekannt.



Darüber hinaus kann Luvos-Heilerde mikrofein Gallensäuren binden, sodass diese vermehrt ausgeschieden werden. Die Neubildung von Gallensäuren - sie dienen der Fettverdauung und Fettaufnahme aus der Nahrung - wird auf natürliche Weise angeregt. Da Gallensäuren aus Cholesterin gebildet werden, kann dies zusätzlich zu einem positiven Einfluss der Heilerde auf den Cholesterinspiegel führen.



Testen Sie die Wirkung von Luvos-Heilerde selbst: Auf www.luvos.de können Sie zum "Tag des Cholesterins" eine Testpackung sowie Ihre persönliche Informations-Broschüre anfordern!



Luvos-Heilerde mikrofein ist erhältlich als Pulver mit 380 Gramm Inhalt für ca. 9,99 Euro und mit 750 Gramm Inhalt für etwa 15,99 Euro sowie als Packung mit 60 Kapseln für ca. 9,99 Euro und als Packung mit 100 Kapseln für ca. 15,99 Euro in Apotheken, Reformhäusern, ausgewählten Drogerien und Bio-Fachgeschäften. Weitere Informationen im Internet unter www.luvos.de.



