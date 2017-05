Zürich (ots) - Design-Liebhaber sollten einen Blick mehr riskieren, denn hinter jeder Zimmertür des Widder Hotels öffnet sich eine neue Welt: keine der Suiten gleicht im Grundriss der anderen, jedes Zimmer ist ein Unikat. Sieben Jahrhunderte Geschichte stecken in seinen Mauern. Das heutige Boutique-Hotel entfaltet sich in neun ehemals separaten mittelalterlichen Stadthäusern. Im Inneren treffen historische Bauelemente auf die großen Design-Ikonen des 20. Jahrhunderts - von Eames über Eileen Gray bis zu Le Corbusier. Mit Stil, Kunst und modernen Klassikern eingestimmt, setzt sich das Designerlebnis für Widder-Gäste in Zürich, dem Zentrum der Schweizer Kreativen, nahtlos fort.



Im Pavillon Le Corbusier widmet sich die Ausstellung "for now or forever - Swiss Pavilions" bis zum 23. Juli den Kreationen Schweizer Architekten. Designfreunde können sich auf innovative Bautechniken und Materialexperimente freuen, die diese Kleinbauten zu architektonischen Kleinode machen.



Unter dem Titel "Hello Future" wagt die erste Design Biennale Zürich vom 07.-10. September 2017 einen Ausblick in die Zukunft. Die Organisatoren präsentieren einen kuratierten Parcours, der die Besucher an unterschiedliche Orte in Zürich führt. So wird der Gestaltungsprozess von Design etwa im Botanischen Garten oder im Toni-Areal erlebbar gemacht.



Highlights gibt es auch auf der Designmesse Blickfang vom 10.-12. November zu entdecken, die für innovative und stilvolle Gestaltungsideen in höchster Qualität steht. Junge Designer präsentieren ihre trendigen Möbel-, Mode- und Schmuckkreationen, die echten Seltenheitswert haben. Ein persönliches Gespräch mit dem Künstler offenbart Interessantes zur Entstehungsgeschichte der Objekte.



Das Widder Hotel ist einzigartig - seine Zimmer und Suiten sind es auch. Dank des Arrangements "Lieblingszimmer" begeben sich Gäste auf eine Entdeckungstour durch das Hotel und wählen vor Ort ihr Wunschzimmer. Zwei Übernachtungen inklusive Frühstück, Willkommensgruß, Drei-Gänge-Dinner, Late Check-out bis 16 Uhr ab CHF 1.521 für zwei Personen. Buchungen: HOME@WIDDERHOTEL.CH oder www.widderhotel.com



