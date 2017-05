Hamburg (ots) - Auf der diesjährigen Messe InterSolar Europa in München präsentiert MBJ Solutions GmbH präsentiert den neuen A+A+A+ LED Sonnensimulator.



Mit der LED-Technologie können die technischen Nachteile der Xenon Technology eliminiert werden. Neben der Möglichkeit lange Blitzzeiten zu realisieren sind die LEDs für mehrere Millionen Blitze geeignet. Ein Auswechseln der Beleuchtung ist mit der LED Technologie also nicht mehr erforderlich. Ein Dauertest unter Laborbedingungen zeigte nach 10 Millionen Blitzen lediglich eine Degradation der Intensität von 0,5%. Dies zeigt die Stabilität der Lichtintensität und des Spektrums über eine Lebensdauer von 10 Jahren bei einer Taktzeit von 30s. Das Einsparpotential der Betriebskosten ist erheblich.



Ein weiterer Vorteil der LED-Technologie ist die kompakte Bauweise und der vergleichsweise kurze Abstand der Lichtquelle zum Modul. Das Modul kann in der Produktionslinie "sunny side down" - ohne wie bisher erforderlich aufwändig gedreht zu werden - in den Sonnensimulator eingefördert und getestet werden. Die Kombination mit weiteren MBJ Testsystemen zur EL-Prüfung und Hipot-Prüfung ist sehr einfach möglich.



Auch bifaciale Module können mit der neuen Technologie von MBJ einfach gemessen werden. Eine weitere LED Blitzeinheit auf der Rückseite des Moduls ermöglicht die gleichzeitige oder getrennte Messung des Moduls. Beispielsweise eine Messung mit 1000W/m² von der Vorderseite und 100-300W/m² von der Rückseite.



Über MBJ Solutions GmbH



MBJ Solutions GmbH ist spezialisiert auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Prüf- und Meßsystemen für die Modulproduktion und das Labor. Das Produktportfolio umfasst Elektrolumineszenz Prüfsysteme, Systeme zur visuellen Inspektion, Hipot und Grounding Tester und LED Sonnensimulatoren.



Pressekontakt: MBJ Solutions GmbH Presse Kontakt Volker Biemann Phone +49 40 22 6162 300 Email Volker.biemann@mbj-solutions.com