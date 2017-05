Zürich - Am 12. Juni 2017 findet in der Samsung Hall in Dübendorf der 3. Immobilien-Summit der Flughafenregion Zürich statt.

Es warten über 400 Gäste und dieses abwechslungsreiche Programm auf Sie: Vormittags können Sie das Innovationsgebäude NEST der EMPA optional besichtigen.

Am Nachmittag erhalten Sie Neuigkeiten zu den Themen Innovationspark Zürich, BIM, Crowdfunding als Investitionsalternative, Wohnen der Zukunft und natürlich Informationen zum regionalen Büro-Immobilienmarkt und ...

