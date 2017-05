Bonn - Angesichts der Veröffentlichung guter Konjunkturdaten zogen die deutschen Kapitalmarktzinsen gestern moderat an, so die Analysten von Postbank Research.10- und 5-jährige Bundesanleihen hätten mit 0,40% beziehungsweise -0,33% um jeweils einen Basispunkt über ihrem Niveau vom Vortag rentiert. Die 2-jährige Bundrendite sei um 3 Basispunkte auf -0,65% geklettert. Nachdem die Rendite 10-jähriger US-Treasuries infolge der politischen Turbulenzen Mitte vergangener Woche deutlich von 2,33% auf 2,22% gesunken sei, sei sie seither jeden Tag um ein bis zwei Basispunkte gestiegen. Dieser Trend habe sich auch gestern mit einem weiteren Plus von 3 Basispunkten auf nunmehr 2,28% fortgesetzt. (24.05.2017/alc/a/a)

Den vollständigen Artikel lesen ...