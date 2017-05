Hannover - Am morgigen Donnerstag findet in Wien das 172. reguläre Treffen der OPEC statt, so die Analysten der Nord LB.In diesem Zusammenhang erfolge auch eine Neuauflage des Ministertreffens unter Beteiligung hochrangiger Vertreter anderer wichtiger Rohölproduzenten. In vergleichbarer Konstellation hätten sich die Verhandlungspartner im November vergangenen Jahres auf bindende Fördermengenbegrenzungen geeinigt und den Notierungen des fossilen Energieträgers spürbar unter die Arme gegriffen. Nun scheinen die Marktteilnehmer mit einer Verlängerung für den "OPEC-Deal" fest zu rechnen - oder komme am Donnerstag das "böse Erwachen"?

