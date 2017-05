FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS RAISES AVEVA GROUP PRICE TARGET TO 1750 (1450) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG RAISES MARSTONS PRICE TARGET TO 175 (170) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS HOMESERVE TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 795 PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES BP PRICE TARGET TO 515 (505) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES RBS PRICE TARGET TO 277 (240) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 1050 (1100) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS ARROW GLOBAL TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 435 (425) PENCE - GOLDMAN CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 340 (350) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS PROVIDENT FINANCIAL PRICE TARGET TO 3140 (3170) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 950 (1000) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS TALK TALK TELECOM TO 'SELL' ('NEUTRAL') - TARGET 150 (190) PENCE - GOLDMAN CUTS VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 370 (380) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES BIG YELLOW GROUP PRICE TARGET TO 960 (895) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES METRO BANK PLC PRICE TARGET TO 2480 (2380) PENCE - 'SELL' - JEFFERIES CUTS BIG YELLOW GROUP PRICE TARGET TO 725 (740) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS UDG HEALTHCARE TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 785 (760) PENCE - JEFFERIES RAISES HOMESERVE PRICE TARGET TO 500 (460) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES RAISES SHAFTESBURY PRICE TARGET TO 1003 (940) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS DE LA RUE PRICE TARGET TO 670 (700) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS GEM DIAMONDS PRICE TARGET TO 105 (112) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS GO-AHEAD GROUP TO 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - TARGET 1951 (2277) P. - JPMORGAN RAISES ENTERTAINMENT ONE PRICE TARGET TO 269 (257) PENCE - OVERWEIGHT - JPMORGAN RAISES HOMESERVE PRICE TARGET TO 650 (569) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES NATIONAL EXPRESS TO OVERWEIGHT (NEUTRAL) - TARGET 404 (383) P. - JPMORGAN RAISES SEVERN TRENT PRICE TARGET TO 2500 (2280) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES SHAFTESBURY PRICE TARGET TO 1100 (1050) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM CUTS SHAFTESBURY TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 1000 PENCE - LIBERUM RAISES ASSURA GROUP PRICE TARGET TO 66 (60) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES BABCOCK INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 1100 (960) PENCE - 'BUY' - MACQUARIE RAISES AMEC TO 'OUTPERFORM' ('NEUTRAL') - TARGET 725 (610) PENCE - MACQUARIE RAISES WOOD GROUP TO 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - TARGET 965 (810) PENCE - PANMURE RAISES AVON RUBBER PRICE TARGET TO 1335 (1279) PENCE - 'BUY' - PANMURE RAISES HILTON FOOD PRICE TARGET TO 825 (805) PENCE - 'BUY' - RBC CUTS HOMESERVE TO 'SECTOR PERFORM' ('OUTPERFORM') - TARGET 750 (710) PENCE - UBS RAISES SIG TO 'NEUTRAL' ('SELL') - TARGET 140 (90) PENCE



