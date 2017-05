DAX - Warten auf die Sitzungsprotokolle

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Hallo am Vormittag,

der DAX® kam im gestrigen Handelsverlauf nicht mehr über die angesprochene Hürde im Bereich 12.700 Punkte hinaus und driftet heute Vormittag wieder leicht gen Süden, ohne allerdings größere Dynamik zu entwickeln.



Die kurzfristige charttechnische Prognose steht unverändert: "Von den Chartstrukturen her ist die Aufwärtsbewegung seit dem Tief bei 12.500 Punkte bislang lediglich als technische Korrektur in einem übergeordneten Abwärtsimpuls einzustufen." Unterhalb von 12.700 Punkten wird weiterhin eine neue Verkaufswelle in den Bereich 12.400 bis 12.450 Punkte präferiert, potenziell deutlich tiefer. Erst ein Stundenschlusskurs oberhalb von 12.700 Punkten neutralisiert dieses Szenario. Um 20 Uhr stehen heute Abend die Sitzungsprotokolle des jüngsten Fed-Meetings auf der Agenda. Diese könnten im nachbörslichen Handel am Abend den einen oder anderen Impuls auslösen.

DAX® in Punkten Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 08.05.2017 - 24.05.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX® in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.05.2012 - 01.05.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Mit dem neuen HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus!

Turbo Bull auf DAX® Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX® Index HU72P0 17,98 10.850 6,97 30.06.2017 DAX® Index HU75AS 14,09 11.240 8,09 30.06.2017

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 24.05.2017; 10:51 Uhr

Turbo Bear auf DAX® Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX® Index HU719F 2,87 12.900 48,59 30.06.2017 DAX® Index HU707B 13,32 13.950 9,61 30.06.2017

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 24.05.2017; 10:51 Uhr

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag DAX - Warten auf die Sitzungsprotokolle erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).