Hamburg (ots) - Nach der standesamtlichen Trauung Ende 2016 im verregneten Hamburg feiern HSV-Torwart René Adler (32) und seine Frau, die Schauspielerin Lilli Hollunder (31), in Italien groß Hochzeit: 100 Gäste werden sie im Juni in die Toskana einladen, so Lilli Hollunder im GALA-Interview (Ausgabe 22/17, ab heute im Handel). Inzwischen sei alles organisiert. Nervös macht sie allerdings das Training für den Hochzeitstanz. "Wenn René gerade müde ist oder ich schlechte Laune habe, ertrage ich manchmal sein nicht vorhandenes Tanztalent einfach nicht. Aber dann ist es wieder so witzig und wir lachen uns kaputt. Die Tanzlehrerin sagt, wir seien ihr schlimmstes Paar, weil wir uns gegenseitig so viele Sprüche an den Kopf hauen."



