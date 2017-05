Erkner (Berlin) (ots) - Mit unserem einzigartigen Projekt "SUNfarming Food & Energy Training Project" sind wir unter den Finalisten in der Kategorie Outstanding Solar Projects. Der Intersolar AWARD zeichnet dieses Jahr bereits zum zehnten Mal herausragende Projekte der Solarbranche aus. Projekte, die mit dem Intersolar AWARD ausgezeichnet werden, sind richtungsweisend im Markt. Die Gewinner der verschiedenen Kategorien werden am 31.Mai 2017 auf der Intersolar Europe, der weltweit größten Fachmesse für die Solarwirtschaft und ihre Partner, gekürt. Erleben Sie unser Projekt live!



Wir heißen Sie herzlich auf unserem Stand in der Halle 3, A3.354 willkommen!



Seit der letzten Messe hat sich die SUNfarming in ihren Kernmärkten weiter profiliert. So konnten wir im Jahre 2016 mehr als 60 MW Solarprojekte realisieren. Diese wurden sowohl in Deutschland als auch im Ausland, vorwiegend in Großbritannien und Südafrika, installiert. Damit haben wir uns auch international als verlässlicher Projektentwickler und EPC-Partner etabliert.



Unser Hauptgeschäftsfeld ist das klassische Projektentwicklungsgeschäft mit nachgelagerter Installation (EPC), Service & Wartung sowie kaufmännischer Betriebsführung. Insgesamt können wir auf die Erfahrung von über 450 MW realisierten Solarprojekten zurückgreifen.



Die SUNfarming Gruppe ist verantwortlich für Service und Wartung von ca. 210 MW Solaranlagen mit eigenen Service-Experten und einem 24/7 Monitoring in der technischen Betriebsführung. Aktuell betreibt die SUNfarming Gruppe 90 MW im Eigenbestand. In den letzten Jahren konnten wir unser Kommunal- und Gewerbestromgeschäft weiter ausbauen. Unser Eigenstromprodukt "10 für 10", womit Kommunen und Gewerbebetriebe ihre Stromkosten um bis zu 10% für bis zu 10 Jahre senken und fixeren können ohne selbst investieren zu müssen, haben wir schon in mehreren Projekten erfolgreich umgesetzt.



Darüber hinaus konnte die SUNfarming ihre Auslandsmärkte weiter ausbauen. Insbesondere in der Türkei sowie in Afrika sind wir in der Umsetzung mehrerer großer Projekte. Für Entwicklungsländer haben wir neue Produkte entwickelt, wie zum Beispiel SUNfarming Food & Energy und SUNhomes.



Im deutschen Markt sind wir weiter aktiv in den Bereichen Eigenstrom und Home Solar inklusive Speicher. Eigener Strom vom eigenen Dach lohnt sich weiterhin. Sie senken damit nicht nur Ihre Stromkosten, sondern leisten einen wichtigen Beitrag zur Energiewende.



