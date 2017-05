Berlin (ots) - Laut Early-Bird-Zwischenstand wird auch die 12. Ausgabe der InnoTrans noch internationaler und umfassender. Noch nie gab es nach Ablauf der Frühbucherfrist so viele Anmeldungen. Über zehn Prozent mehr Ausstellerbuchungen gingen zum Vergleichszeitpunkt der Vorjahre bei der InnoTrans ein. Anderthalb Jahre vor der nächsten Veranstaltung sind bereits über 80 Prozent des Berliner Messegeländes angefragt. Die InnoTrans 2018 öffnet vom 18. bis 21. September 2018 ihre Tore in Berlin.



Qualitätsmerkmal Internationalität



Erneut fällt die hohe Aussteller-Internationalität ins Auge - ein Qualitätskriterium der InnoTrans als Weltleitmesse. Der Wunsch nach Flächenvergrößerung hält weiterhin an. Insbesondere der Flächenbedarf der Aussteller aus den Nationen Marokko und Ägypten, die 2016 erstmalig vertreten waren, wuchs deutlich um das Vierfache beziehungsweise das Zwölffache. Auch die Aussteller aus Bulgarien, Dänemark, Taiwan und Weißrussland planen für die kommende InnoTrans, ihren Messeauftritt im Vergleich zu 2016 auszuweiten.



Die Möglichkeit für Standvergrößerungen werden die Aussteller 2018 zunehmend über mehrstöckige Stand-Präsentationen erhalten, da die Weltleitmesse im vergangenen Jahr in punkto Ausstellungsfläche endgültig an die Grenzen des bestehenden Messegeländes stieß. Mit der Priorität einer möglichst umfassenden und ausgewogenen Abbildung der globalen Verkehrsbranche bleibt es Zielsetzung der InnoTrans, allen interessierten Unternehmen die Teilnahme an der InnoTrans 2018 zu ermöglichen.



Über die InnoTrans



Die InnoTrans ist die internationale Leitmesse für Verkehrstechnik, die alle zwei Jahre in Berlin stattfindet. 137.391 Fachbesucher aus 119 Ländern informierten sich auf der jüngsten Veranstaltung bei 2.955 Ausstellern aus 60 Ländern über die Innovationen der globalen Bahnindustrie. Zu den fünf Messesegmenten der InnoTrans zählen Railway Technology, Railway Infrastructure sowie Public Transport, Interiors und Tunnel Construction. Veranstalter der InnoTrans ist die Messe Berlin. Die 12. InnoTrans findet vom 18. bis 21. September 2018 auf dem Berliner Messegelände statt. Mehr Informationen stehen online unter www.innotrans.de bereit.



