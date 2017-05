Berlin (ots) - Ob außergewöhnlich oder traditionell: Die Wahl des Vornamens ist eine der ersten wichtigen Entscheidungen, die Eltern für ihre Kinder treffen müssen. Denn der Name des Nachwuchses ist nicht nur entscheidend für die soziale Wahrnehmung, sondern kann auch die Karrierechancen beeinflussen. Welcher Vorname und welcher Geburtsmonat beim Karrierewunsch des Profi-Fußballer am hilfreichsten ist, hat das Vergleichsportal Netzsieger (www.netzsieger.de) herausgefunden.



Ob nun Kevin oder Maximillian - ist doch egal, oder doch nicht? Diverse Studien behaupten jedenfalls, dass beispielsweise Lehrkräfte ihre Schülerinnen und Schüler anhand des Namens entweder positiv oder negativ sehen oder, dass zu lange Namen sowie Doppelnamen die Karrierechancen mindern. Wer also möglichst erfolgreiche Sprösslinge in die Welt setzen möchte, sollte anstatt Thiago-Rocky lieber Tim in die Geburtsurkunde eintragen lassen. Doch mit welchem Namen wachsen die Chancen, Profi-Fußballer zu werden? Und in welchem Monat werden die meisten Bundesliga-Profis geboren? Eine Antwort auf diese Frage kennt das Vergleichsportal Netzsieger (www.netzsieger.de), welches die Vornamen aller Fußballspieler analysiert hat, die in den letzten zehn Jahren mindestens einen Einsatz in der 1. Bundesliga aufweisen können.



Biblische Vornamen dominieren



Der mit Abstand häufigste Name der Bundesliga-Profis im untersuchten Zeitraum ist Markus. Insgesamt liefen in den letzten zehn Spielzeiten 74 Spieler, die entweder den Vornamen Markus oder eine der vielen Varianten wie Marco, Marlon oder Marek trugen, auf. Immerhin 62 Mal ist Johannes und seine verschiedene Abwandlungen wie Ivica, Ioannes sowie Juan vertreten. Mit großem Abstand auf Markus und Johannes landet Daniel auf dem dritten Platz. Insgesamt 37 Spieler tragen den Namen des jüdischen Traumdeuters, welcher soviel wie "Gott richtet" bedeutet.



Insgesamt tummeln sich unter den Top Zehn der häufigsten Vornamen acht mit biblischem Ursprung. Einzig Marius (Platz sechs) und Alexander (Platz vier) kommen aus dem Römischen bzw. Griechischen.



Die seltensten Namen der ersten Fußballbundesliga sind hingegen ostasiatische Vornamen wie Makoto, Takashi oder Du-Ri.



Wintermonate dominieren



Die meisten Bundesligaspieler wurden in den Wintermonaten Januar, März und Februar geboren, wobei sich der Januar und der März mit jeweils 179 Spielern den ersten Platz teilen müssen. Vize-Monat ist der Februar mit 160 Spielern, der Mai vollendet das Führungs-Quartett mit 155 Spielern. Auf dem letzten Platz befindet sich der Oktober. Nur 104 Spieler wurden im längsten Monat des Jahres geboren.



Die komplette Übersicht und weitere Informationen finden Sie hier http://ots.de/EuTrX



Über Netzsieger



Netzsieger steht für unabhängige Verbraucherberatung. Das Startup aus Berlin beschäftigt bereits mehr als 30 Mitarbeiter und gehört zu den führenden Vergleichsportalen im deutschsprachigen Raum. Die erfahrenen Redakteure vergleichen die ganze Bandbreite moderner Produkte und Services - von Software über Versicherungen bis hin zu Elektro-Artikeln. Netzsieger informiert Verbraucher übersichtlich, prägnant und seriös. Ziel ist es, den Lesern die beste Entscheidungshilfe im Dschungel der Produkte und Angebote zu bieten. Mittlerweile begleiten die hochwertigen, umfangreichen Testberichte Millionen von Verbrauchern jährlich bei ihren individuellen Kaufentscheidungen. Alle Vergleichstests stehen jedem Interessenten dabei frei und kostenlos zur Verfügung



