Frankfurt - Auch in diesem Jahr haben Fondspartner von Universal-Investment Preise bei der Verleihung der Lipper Fund Awards erhalten, so die Experten der Universal-Investment-GmbH in ihrer aktuellen Ausgabe von "ChampionsNews".In der Kategorie "Bester kleiner Mischfonds-Anbieter" im Zeitraum über drei Jahre habe die Investmentboutique Star Capital gesiegt. Der Degussa Bank-Universal-Rentenfonds (ISIN DE0008490673/ WKN 849067) habe sich in der Kategorie "Mixed Assets EUR Conservative Global" über den Zeitraum von fünf Jahren gegenüber 140 Konkurrenzprodukten erfolgreich durchsetzen können. (Ausgabe 2/2017) (24.05.2017/fc/n/s)

