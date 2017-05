Von Ian Walker

LONDON (Dow Jones)--Der Mobilfunkanbieter Vodafone will sein Geschäft in Malta mit dem dortigen Telekommunikationsunternehmen Melita Ltd verschmelzen. Mit der Transaktion entsteht eine Gruppe, die es auf einen Wert von 506 Millionen Euro bringt. Vodafone betont, dass der Deal keine Auswirkung auf den freien Cashflow oder die Gewinne der Gruppe habe und deren Ergebnisse auch nicht konsolidiert würden.

Nach der Fusion werden Melita-Aktionäre 51 Prozent des neuen Unternehmens halten und Vodafone die restlichen 49 Prozent. Das neue Mobilfunk- und Unternehmenskundengeschäft läuft unter der Marke von Vodafone und wird eine ganze Palette von Dienstleistungen anbieten. Außerdem erhofft sich Vodafone, Synergieeffekte heben zu können.

May 24, 2017

