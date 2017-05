FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Medigene -Aktien sind am Mittwoch mit einem Plus von 8,13 Prozent auf 11,035 Euro auf Erholungskurs gegangen. Damit überwanden sie die 200-Tage-Linie bei 10,45 Euro, die von charttechnisch orientierten Anlegern als Indikator für den längerfristigen Trend gesehen wird. Zudem ließen sie die 21-Tage-Linie bei aktuell 10,84 Euro hinter sich. An dieser noch abwärtsgerichteten Linie waren die Papiere des Biotech-Unternehmens zuletzt mehrfach gescheitert.

Seit dem Zwischenhoch bei 15,24 Euro im Januar summieren sich die Verluste der Aktien immer noch auf mehr als 27 Prozent. Allerdings kosten sie immer noch fast doppelt so viel wie zum Juni-Tief 2016.

Aktuell richten sich die Blicke auf die Hauptversammlung des im TecDax gelisteten Unternehmens. Diese findet an diesem Mittwoch (24. Mai) statt./mis/fbr

ISIN DE000A1X3W00

AXC0119 2017-05-24/11:48