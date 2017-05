Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Musiker stolpert über Musik. "Ich hab die 10. Klasse wiederholt, wegen Musik. Ich hatte eine Fünf", überrascht Sänger Max Giesinger bei "LUKE! Die Schule und ich - VIPs gegen Kids" am Freitag. Gemeinsam mit Moderatorin Sonja Zietlow, Olympiasieger Matthias Steiner und Komikerin Lisa Feller misst er sich am 26. Mai 2017, um 20:15 Uhr in SAT.1 in zwölf Prüfungen mit Luke Mockridges Schülerauswahl. Ob es mit dem Gastgeber als "Klassenleiter" besser geklappt hätte? "Das wäre ein super zweites Standbein für Luke. Ich hätte ihn als Schüler auf jeden Fall total abgefeiert", sagt Max Giesinger und verrät seinen Kunst-Trick: "Ich hab in Kunst nur eine Eins geschafft, weil ich mir alles von einer guten Freundin zeichnen ließ."



Die Kids, die es für die Promis zu schlagen gilt, kommen in dieser Woche von der Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Grundschule in Hamm an der Sieg und dem Albert-Magnus-Gymnasium Regensburg.



"LUKE! Die Schule und ich - VIPs gegen Kids" am Freitag, 26. Mai 2017, um 20:15 Uhr in SAT.1



Pressekontakt:



ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Entertainment Frank Wolkenhauer Tel. +49 [89] 9507-1158 Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.com



Bildredaktion Johanna Brinkmann Tel. +49 [89] 9507-1161 Johanna.Brinkmann@ProSiebenSat1.com



OTS: SAT.1 newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6708 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6708.rss2