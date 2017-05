Von Stefan Lange

BERLIN (Dow Jones)--Abgeordnete des Bundestages haben eine seit längerem geplante Reise in die Türkei abgesagt. Als Grund nannte Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth (Grüne) am Mittwoch in Berlin ein mangelndes Entgegenkommen der türkischen Regierung. Am Dienstag habe die türkische Seite mitgeteilt, dass sie einen Besuch deutscher Politiker in der Türkei derzeit für nicht opportun erachte, erklärte Roth. Der deutschen Delegation sei unter anderem der Besuch des türkischen Parlaments nicht ermöglicht worden.

Die Ansage, dass es keine protokollarische Begleitung für die deutsche "hochrangige Delegation" geben werde, habe die Reise unmöglich gemacht, sagte Roth. Die Grünen-Abgeordnete beschwerte sich unter anderem darüber, dass der deutschen Delegation kein Schutz durch bewaffnete BKA-Beamte zugebilligt worden sei. "Wir wären faktisch als Touristen unterwegs gewesen", sagte Roth.

"Neue Eskalationsstufe"

Neben Roth sollte die "hochrangige Delegation" aus dem CDU-Abgeordneten Matthias Zimmer, er ist Vorsitzender des Bundestagsausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe, sowie dem außenpolitischen Sprecher der SPD-Fraktion, Niels Annen, bestehen. Die Linke sei eingeladen gewesen, der zuständige Abgeordnete habe aber keine Zeit gehabt, sagte Roth.

Geplant waren den Angaben zufolge unter anderem Begegnungen mit dem Präsidium des türkischen Parlaments, dem türkischen Außenminister, Vertretern der Regierungspartei und von Oppositionsparteien. Ziel sei es gewesen, den Austausch gerade in "schwierigen und angespannten Zeiten" fortzuführen und Brücken zu bauen, sagte Roth.

Die Grünen-Politikerin witterte eine "neue Eskalationsstufe der Erdogan-Türkei" sowie eine "politische Provokation gegenüber dem gesamten Deutschen Bundestag". Roth forderte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) auf, sich zu äußern. "Wir erwarten von der Bundesregierung eine sehr klare Haltung gegenüber diesem unakzeptablen Verhalten."

Annen betonte, dass man in der Türkei nicht nur Gespräche zur Innenpolitik habe führen wollen. Auch außenpolitische Themen seien geplant gewesen. Man könne mit der Türkei aber nicht einmal mehr über Syrien sprechen. Die Entwicklung stehe in der Logik der Verweigerung eines Besuchsrechts für Incirlik, meinte Annen. Sollte es bezüglich des Besuchsrechts für deutsche Abgeordnete in Incirlik beim Nato-Gipfel am Donnerstag keine Einigung geben, sei kommende Woche eine Entschließung des Bundestages zum Abzug der deutschen Truppen wahrscheinlich.

Kontakt zum Autor: stefan.lange@wsj.com

DJG/stl/apo

(END) Dow Jones Newswires

May 24, 2017 05:32 ET (09:32 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.