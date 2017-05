Die britische Polizei hat im Süden Manchesters drei weitere Männer im Zusammenhang mit dem Anschlag vom Montagabend festgenommen. Das teilte die lokale Polizeibehörde am Mittwoch mit.

Am Dienstag war bereits ein 23-Jähriger festgenommen wurden. Nähere Details zu den Festnahmen waren zunächst nicht bekannt. Bei dem Anschlag am Montagabend auf ein Konzert der US-Popsängerin Ariana Grande waren mindestens 22 Menschen getötet und 64 weitere verletzt worden. Die Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) bekannte sich zu dem Attentat.

Großbritanniens Premierministerin Theresa May hatte am Dienstagabend mitgeteilt, dass die Terrorwarnstufe in Großbritannien nach dem Anschlag auf die höchste Stufe heraufgesetzt wurde. Das bedeute, dass ein weiterer Anschlag unmittelbar bevorstehen könne, so May.