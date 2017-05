Von Markus Fugmann

Die Ratingagentur Moody's hat erstmals seit dem Jahr 1989 (damals nach dem Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens) das Rating Chinas abgestuft. Und dafür gibt es gute Gründe - die Verschuldung der staatlichen Unternehmen ist immens:

Im Grunde nimmt Moody's damit die Warnung auf, die kürzlich Chinas Notenbankchef Zhou Xiachuan ausgesprochen hatte: es werde einige Zeit dauern, die viel zu hohen Schulden auf ein handhabbares Maß herunter zu bringen.

Moody's selbst bringt einen zentralen Zusammenhang in seiner Begründung für die Abstufung auf den Punkt: die Schulden wachsen viel schneller als die chinesische Wirtschaft:

"The downgrade reflects Moody's expectation that China's financial strength will erode somewhat over the coming years, with economy-wide debt continuing to rise as potential growth slows".

Peking ist dabei in einer Zwickmühle: die Schulden sind immens, aber man muß die Verschuldung eigentlich noch weiter steigern, um das Wachstum am Laufen zu halten. Das bringt Moody's sehr gut auf den Punkt:

"We estimate that in 2016 the outstanding amount of policy bank loans and of bonds issued by Local Government Financing Vehicles (LGFVs) increased by a combined 6.2% of 2015 GDP, after 5.5% the previous year. In addition to investment by LGFVs, investment by other SOEs increased markedly. Similar increases in financing and spending ...

