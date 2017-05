PLANEGG (dpa-AFX) - Ein wichtiges Mittel des Biotechunternehmens Morphosys steht im besten Falle kurz vor der Einführung auf dem US-Markt. Lizenznehmer Janssen Research & Development habe bei der US-Gesundheitsbehörde FDA ein beschleunigtes Zulassungsverfahren für Guselkumab bei mittelschwerer bis schwerer Schuppenflechte beantragt, teilte Morphosys am Mittwoch in Planegg bei München mit. Im Falle einer positiven Entscheidung sei die Marktzulassung in den USA schon im dritten Quartal 2017 möglich.

Das Mittel ist auf Basis von Morphosys' Antikörper-Bibliothek HuCAL entwickelt worden. Auch in Europa läuft ein Zulassungsantrag. Wie Morphosys weiter mitteilte, wird Partner Janssen zudem in drei neuen Phase-3-Studien einen weitergehenden Einsatz von Guselkumab ausloten. Die Nachrichten kamen an der Börse gut an: Gegen Mittag legten die Papiere um rund 4 Prozent zu./das/stb

ISIN DE0006632003

