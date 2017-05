Mannheim (ots) - Über 95 Prozent der Fertigungsunternehmen haben Schwierigkeiten mit der Einhaltung von Lieferterminen sowie der Lieferflexibilität. Schuld daran sind meist alte Materialplanungssysteme (MRP), die auf exakte Bedarfsprognosen ausgelegt sind. Präzise Bedarfsvorhersagen funktionieren in den komplexen, volatilen Märkten von heute jedoch nicht mehr. Die Konsequenzen sind zu hohe oder fehlende Lagerbestände, hohe Kosten, Überproduktionen, massive Lieferprobleme und daraus resultierend unzufriedene Kunden. Verbesserungen erhoffen sich die Entscheider in der Fertigungsindustrie durch ein neues Konzept der Lieferkettenplanung, das sogenannte Demand-Driven Supply Chain Management (DDSCM), das sich auf die tatsächliche Nachfrage statt Bedarfsprognosen stützt. Bei konsequenter Umsetzung können die Waren in 99 Prozent der Fälle zum gewünschten Zeitpunkt geliefert werden - bei paralleler Senkung der Bestände. Dadurch ist es erstmalig möglich, den traditionellen Zielkonflikt zwischen maximalem Kundenservice und minimalen Beständen erfolgreich zu lösen. Das sind die Ergebnisse der aktuellen Studie "Time for a Paradigm Shift in Supply Chain Management" des Beratungsspezialisten CAMELOT Management Consultants.



Große Unzufriedenheit mit der Lieferkettenplanung



Laut der CAMELOT-Studie, für die 150 Top Manager der diskreten Fertigungsindustrie in Deutschland befragt wurden, sind 97 Prozent der Unternehmen unzufrieden mit klassischen Supply-Chain-Planungskonzepten. Über die Hälfte (58 Prozent) der Befragten setzen bereits einzelne Elemente des neuen nachfragegesteuerten Planungsansatzes ein. Diese Unternehmen zeigen gegenüber ihren Mitbewerbern eine deutlich bessere Lieferfähigkeit. "Obwohl einige Unternehmen bereits Ansätze der Demand-Driven-SCM-Methode umgesetzt haben, sind viele Aspekte noch unbekannt und damit ungenutzt. Hier gibt es also noch ein riesiges Potenzial", kommentiert Dr. Josef Packowski, Managing Partner bei CAMELOT, die Studienergebnisse.



Neues Konzept löst alte Probleme



Die Studie ergab, dass Unternehmen ihre Lieferfähigkeit mit einem durchgängigen DDSCM stark verbessern und Kundenwünsche in bis zu 99 Prozent der Fälle erfüllen können. Lagerbestände lassen sich um bis zu 50 Prozent reduzieren, die Kosten sinken dadurch um bis zu 20 Prozent. Darüber hinaus lässt sich die Zeit, die für die Planung benötigt wird, um bis zu 85 Prozent reduzieren. "Damit Unternehmen von diesen Vorteilen profitieren können, müssen sie das DDSCM jedoch konsequent in allen Stufen implementieren", erklärt Volker Roelofsen, Partner Industrial Manufacturing bei CAMELOT. Diese setzen sich zusammen aus einer strategischen Positionierung der Lagerbestände (Abkopplung von der Lieferkette), Bemessung von Reserven und deren dynamische Anpassung, nachfragegesteuerte Planung sowie transparenten, einsehbaren Beständen.



Die Ausrichtung der Supply Chain auf die tatsächliche Kundennachfrage löst nicht nur bestehende Herausforderungen der Fertigungsunternehmen und schafft signifikante Wertschöpfungspotenziale. Sie ist auch eine elementare Voraussetzung für Digitalisierungs- und andere Initiativen, die die Überlebensfähigkeit der Fertigungsunternehmen sicherstellen.



Die komplette Studie ist auf Bestellung unter www.camelot-mc.com kostenfrei erhältlich.



Über die CAMELOT Management Consultants AG



CAMELOT Management Consultants ist der weltweit führende Beratungsspezialist für Value Chain Management in der Prozess-, Konsumgüter- und Fertigungsindustrie. Das Unternehmen ist Teil der CAMELOT Gruppe mit weltweit 1.600 Mitarbeitern und Hauptsitz in Mannheim. Der integrierte Beratungsansatz und die enge Zusammenarbeit mit zahlreichen renommierten Technologiespezialisten garantieren den Projekterfolg über alle Phasen der Beratung hinweg: von der Entscheidungsfindung bis hin zur organisatorischen und technischen Umsetzung. www.camelot-mc.com



OTS: Camelot Management Consultants AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/83079 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_83079.rss2



Pressekontakt: Sandra Gschwendner Head of Corporate Communications CAMELOT Management Consultants AG Radlkoferstr. 2 81373 München Tel.: +49 (0)89 741185-426 Email: sgsc@camelot-mc.com www.camelot-mc.com