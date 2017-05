Berlin (ots) -



- Wachstumskurs im deutlich zweistelligen Bereich setzt sich weiter fort - Digital-Themen stärken hohen Bedarf an Digitalisierungsexpertise - Capgemini Consulting erhält Zertifikat zum audit berufundfamilie



Über 400 neue Mitarbeiter möchte Capgemini Consulting, die Strategie- und Transformationsberatungseinheit von Capgemini, allein in diesem Jahr in Deutschland einstellen. Die Zahl der offenen Positionen hat gegenüber 2016 noch einmal zugenommen. Ausschlaggebend ist die starke Nachfrage nach den Leistungen von Capgemini Consulting. So war das Umsatzplus zum Ende des letzten Jahres klar zweistellig und lag damit deutlich über dem Branchendurchschnitt. Im Fokus stehen Themen wie Innovation, User Experience, Analytics, Robotics und künstliche Intelligenz sowie die Transformationsberatung entlang aller Branchen.



"Die Digitalisierung von Unternehmen erfordert Branchenexpertise, Technologie-Know-how und Innovationsfähigkeit - all das, was unsere Consultants mitbringen. Aber wir suchen mehr denn je nach engagierten, klugen Köpfen, mit denen wir unsere Expertise ergänzen können und die umgekehrt ihre eigenen Fähigkeiten nach dem Studium oder ersten Berufsjahren in einem hoch spannenden Umfeld ausbauen wollen", so Dr. Volkmar Varnhagen, Geschäftsführer bei Capgemini Consulting für Zentraleuropa.



Alle Consulting-Positionen stellen das Thema Digitalisierung in den Mittelpunkt. Gesucht werden beispielsweise Branchenexperten für die Automobilindustrie, die Konsumgüterbranche und das Finanzwesen, aber gleichermaßen auch branchenübergreifende Cybersecurity Consultants, Data Scientists, Innovationsmanager, Experience Designer oder Change-Berater, die Unternehmen bei ihrer Umstellung auf neue, digitale Geschäftsprozesse unterstützen. Knapp die Hälfte der Projekte findet über Ländergrenzen hinweg statt, was den stark internationalen Charakter unterstreicht. Für die kontinuierliche Weiterbildung und Nachweisbarkeit der digitalen Fähigkeiten seiner Berater realisiert das Unternehmen gemeinsam mit verschiedenen Technologiepartnern die globale Initiative DigiCertif'. Das Programm beinhaltet unter anderem Trainings auf vier Zertifizierungsstufen und den Zugang zu einem weltweiten Partnernetzwerk.



Zertifikat zum audit berufundfamilie



Um den Ausgleich von Arbeit und Privatleben bei seinen Mitarbeitern weiter zu fördern, hat sich Capgemini Consulting jüngst mit dem Audit berufundfamilie zertifizieren lassen. Das vom Bundesfamilienministerium geförderte Zertifikat wurde zum 15. März erteilt und beinhaltet die fortlaufende Umsetzung zahlreicher HR-Maßnahmen. Dazu gehören beispielsweise ein interner Work-Life Balance Hub, der Informationen rund um das Thema bündelt, eine regionale Projektbesetzung, ein Vermittlungsservice zur Unterstützung bei Kinderbetreuung, Pflege und Haushalt oder ein flexibles Arbeitszeitprogramm für Projekteinsätze, das private Bedürfnisse berücksichtigt.



"Das Gleichgewicht zwischen Beruf und Privatleben zu finden und zu halten, ist außerordentlich wichtig - insbesondere im Consulting ist dies aufgrund der Projekttätigkeit oft nicht leicht. Wir möchten unsere Mitarbeiter aktiv dabei unterstützen und verankern dieses Vorhaben nun mit dem Audit als festen Baustein in unserer Organisation", so Volkmar Varnhagen.



Alle Stellenanzeigen und weitere Informationen zu einer Karriere bei Capgemini Consulting finden Sie hier: https://www.de.capgemini-consulting.com/karriere



Über Capgemini



Mit mehr als 190.000 Mitarbeitern ist Capgemini in über 40 Ländern vertreten und feiert 2017 sein 50-jähriges Firmenjubiläum. Als einer der weltweit führenden Anbieter von Management- und IT-Beratung, Technologie-Services sowie Outsourcing-Dienstleistungen erzielte die Gruppe 2016 einen Umsatz von 12,5 Milliarden Euro. Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Capgemini Geschäfts-, Technologie- sowie Digitallösungen, die auf die individuellen Kundenanforderungen zugeschnitten sind. Damit sollen Innovationen ermöglicht sowie die Wettbewerbsfähigkeit gestärkt werden. Als multinationale Organisation und mit seinem weltweiten Liefermodell Rightshore® zeichnet sich Capgemini durch seine besondere Art der Zusammenarbeit aus - die Collaborative Business ExperienceTM. Erfahren Sie mehr unter http://www.de.capgemini.com.



Rightshore® ist eine eingetragene Marke von Capgemini



Capgemini Consulting, die globale Strategie- und Transformationsberatung der Capgemini-Gruppe, unterstützt weltweit Organisationen bei der Konzeption innovativer Strategien bis hin zu deren Umsetzung. Im Zuge der umfangreichen Veränderungen von Wirtschaft und Gesellschaft durch die Digitalisierung begleitet Capgemini Consulting führende Unternehmen und öffentliche Institutionen insbesondere bei ihrer individuellen digitalen Transformation, immer mit einer klaren Ergebnisorientierung. Das Fundament hierfür bildet eine tiefgreifende Expertise rund um digitale Geschäftsmodelle, industriespezifische Unternehmenstransformationen sowie organisatorischen Wandel. Erfahren Sie mehr unter http://www.de.capgemini-consulting.com



OTS: Capgemini newsroom: http://www.presseportal.de/nr/16952 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_16952.rss2



Pressekontakt: Capgemini Achim Schreiber 030 88703-731 achim.schreiber@capgemini.com



Katharina Jarrah 089 383382738 katharina.jarrah@capgemini.com