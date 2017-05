München (ots) -



Alles SchleFaZ!



Ab 26. Mai 2017: Das SchleFaZ Cocktailbuch im Handel!



Vom 26.-30. Juni 2017: Kalkofe und Rütten live on Tour!



Ab 30. Juni 2017: Zwölf neue SchleFaZe auf TELE 5!



Geile Drinks, scheiß Filme und der beste Club der Welt



Die Rolling Stones spielen in Deutschland drei Konzerte? So what! Hier kommt ein Event, dass es wirklich in sich hat: SchleFaZ on Tour - live und in Farbe. Fünf Städte, fünf Clubs und zwei Kerle, denen kein Film scheiße genug sein kann: OLIVER KALKOFE und PETER RÜTTEN drehen gemeinsam mit den Fans das Zelluloid auf links. Die Großinquisitoren des medialen Schwachsinns sind das Live-Erlebnis des Sommers. Nicht verpassen!



26. Juni - München (Substanz) mit "SchleFaZ: HENTAI KAMEN 2" 27. Juni - Leipzig (SPIZZ) "SchleFaZ: MACHO MAN" 28. Juni - Köln (Club Bahnhof Ehrenfeld) mit "SchleFaZ: MACHO MAN" 29. Juni - Hamburg (Knust) "SchleFaZ: MACHO MAN" 30. Juni - Berlin (Kino International) mit "SchleFaZ: HENTAI KAMEN 2"



Tour-Tickets?



Gibt es keine. Zumindest nicht zu kaufen, aber dafür zu gewinnen. Auf Facebook und bei den Radiopartnern in den Städten der Club Tour.



Facebook Live am 26. Juni 2017



Wer kein Ticket mehr ergattert, kann trotzdem live dabei sein. Kurz vor der Premiere der Club Tour am 26. Juni 2017 in München wird es ein "Facebook Live" mit Olli und Peter geben, bei dem die beiden SchleFaZ Experten die Fragen der Fans beantworten.



Weiter geht es On-Air: 12x SchleFaZ auf TELE 5



Die Club Tour bildet den Auftakt für eine neue SchleFaZ-Staffel auf TELE 5. Zwölf Filme nehmen sich Oliver Kalkofe und Peter Rütten ab dem 30. Juni 2017 den Sommer über zur Brust, darunter Perlen wie "SchleFaZ: HENTAI KAMEN 2", "SchleFaZ: MACHO MAN" und "SchleFaZ: SHARKTOPUS VS.WHALEWOLF".



Und noch eine Cocktail-Kirsche obendrauf



Als ob das nicht genug wäre, bringt TELE 5 zeitgleich auch noch das passende Buch in die Umlaufbahn. "SchleFaZ - das Cocktailbuch" ist DAS neue Standardwerk und darf in keinem Fan-Haushalt fehlen. Neben filmreifen Cocktail-Rezepten finden sich darin auch die passenden Trinksprüche und -spiele. Ab 26. Mai 2017 ist es im Buchhandel und bei Amazon erhältlich.



Wer sich das Buch zu einem Unikat veredeln lassen möchte, kann sich bei der großen Signierstunde am 30. Juni 2017 ab 14:00 Uhr in der Berliner Buchhandlung LUDWIG im Bahnhof Friedrichstraße die Autogramme der Großmeister Oliver Kalkofe und Peter Rütten geben lassen.



"SchleFaZ - Die schlechtesten Filme aller Zeiten" ist eine Produktion von KALK TV in Kooperation mit fairworks (www.fairworks.de) für TELE 5.



