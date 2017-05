Berlin (ots) - Zu dem für Donnerstag angekündigten ersten Treffen von US-Präsident Donald Trump mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und dem EU-Ratsvorsitzenden Donald Tusk in Brüssel äußert sich BDI-Präsident Dieter Kempf:



"Die USA profitieren politisch und wirtschaftlich von einer starken und handlungsfähigen Europäischen Union. Im Schulterschluss zwischen der EU und den USA lassen sich viele globale Herausforderungen deutlich besser meistern.



Transatlantischer Handel und Investitionen nützen beiden Seiten. Die EU und die USA sind füreinander der wichtigste Exportmarkt und Handelspartner. Unternehmen aus der EU beschäftigen in den USA mehr als 3,6 Millionen Menschen, US-Unternehmen beschäftigen über vier Millionen Menschen in der EU.



Es ist klug, die transatlantischen Beziehungen mit einem Freihandelsabkommen auf Basis klarer Regeln und hoher Standards weiter zu vertiefen. Die EU und die USA brauchen verlässliche, auf Offenheit und Regeln basierende Beziehungen. Abschottung und nationale Alleingänge führen in eine Sackgasse."



