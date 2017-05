Pharma und klassische Chemie in einem Raum versammelt - eine zunächst ungewöhnliche Kombination, die sich da zur 1. Praxistagung Containment in München zusammenfand. Doch am Ende der Veranstaltung mit Fokus auf den Arbeits- und Produktschutz stand die Erkenntnis: Das passt. Denn wenn auch beide Branchen eine recht unterschiedliche Terminologie benutzen, so das Fazit der Teilnehmer, sind die Problemstellungen übertragbar. Weshalb auch angeregt wurde, eine dauerhafte Plattform zwischen den "Gewerken" zu schaffen.

Ganz viel Praxis und ein bisschen Theorie

Im Zentrum der Vorträge und der begleitenden Ausstellungen standen Strategien und Lösungen, mit denen Anwender Containment erfolgreich umsetzen können. Um hierfür das nötige Fundament zu schaffen, startete die Praxistagung aber zunächst mit zwei Vorträgen, die das nötige Hintergrundwissen schafften. Den Beginn machte dabei Richard Denk, Vertriebsleiter Containment bei Skan, der in seinen Vortrag mit einem Rückblick über die Entwicklungen im Bereich Containment startete und dann zu den aktuellen Trends überging. Die klare Erkenntnis: Die Anforderungen werden immer höher. Nachdem die Containment-Pyramide mit OEB 6 (OEL 3) erst kürzlich eine neue Spitze aufgesetzt bekam, gibt es bereits erste Diskussionen über die Einführung OEB 7. Woraus sich die Frage ableitete: Hat der Mensch hier überhaupt noch Platz, oder werden Containment-Anlagen in diesen Bereichen künftig vollautomatisiert sein?

Im Folgevortrag wurde es dann chemisch: Dr. Martin Tischer, Gruppe 4.1 Expositionsszenarien der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, referierte über die europäische Chemikalienverordnung ...

