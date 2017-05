Köln (ots) -



Die Kölner Digitalagentur .dotkomm ist "Winner" beim German Brand Award 2017 - "Special: Versicherungen". Ausgezeichnet wurde die herausragende Markenführung bei der Implementierung des "Digitalen Beraters" für die HDI Vertriebs-AG. "Wir freuen uns sehr über diese besondere Auszeichnung, die zeigt, dass sich die intensive Zusammenarbeit zwischen unseren Kunden und uns auszahlt und unsere Projekte wegweisend für die Digitalisierung der Versicherungsbranche sind", resümiert Ralf Pispers, Geschäftsführer der .dotkomm GmbH.



Das "Winner"-Projekt: Etablierung des klassischen Beraters in der digitalen Welt



Die digitale Welt stellt neue Anforderungen an den stationären Vertrieb von Versicherungsgesellschaften. Kunden erwarten vom Versicherungsberater heute die Möglichkeit zur Kommunikation und Information über soziale Netzwerke. Sie schauen sich Kundenbewertungen an und wollen flexibel und modern beraten werden. Mit der Umsetzung der .dotkomm Strategie "Digitaler Berater" macht HDI den Vertrieb fit für das digitale Zeitalter - mit den passenden Werkzeugen sowie umfassender Schulung und Coaching. Der moderne HDI-Berater wird zum digitalen Marken-Botschafter. Er pflegt Kundenverbindungen über seine eigene Facebook-Page, betreibt eine eigene Website, bildet Marken-Reputation über persönliches Kundenfeedback und berät Kunden online per Video-Konferenz. Sprich: Die HDI-Berater sind da, wo der Kunde ist - in der realen und in der digitalen Welt.



German Brand Award für die Versicherungsbranche



Der German Brand Award ist eine besonders renommierte Auszeichnung für erfolgreiche Markenführung in Deutschland, initiiert vom Rat für Formgebung. Mit dem German Brand Award - "Special: Versicherungen" wurden erstmals in diesem Jahr Projekte für Versicherer geehrt.



Über .dotkomm



Die Kölner Digitalagentur .dotkomm GmbH begleitet Kunden bei der digitalen Transformation und differenziert sich dabei durch weitreichendes Branchen Know-how. Das Leistungsspektrum umfasst die Gestaltung von Websites und Apps auf Neuromarketing-Basis, die Entwicklung und Umsetzung von digitalen Vertriebsstrategien sowie innovative Geschäftsmodelle und Projekte im Bereich vernetzter Produkte (Internet of Things). Die Tochtergesellschaft PBM Personal Business Machine AG stellt Unternehmen eine Plattform für personalisierten und digitalen Kunden-Dialog bereit. .dotkomm agiert in der DACH-Region mit Standorten in Köln und Wien. Zu den Kunden zählen u.a. HDI, Provinzial, DSL Bank, Raiffeisen Bankengruppe Österreich, Kommunalkredit Austria, BAWAG P.S.K., TARGOBANK, Althoff Hotel Collection. www.dotkomm.de



