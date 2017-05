Von Emese Bartha

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Auktion zehnjähriger Bundesanleihen ist am Mittwoch auf eine gute Nachfrage gestoßen. Die mittlerweile sechste Aufstockung mit einem Volumen von 3 Milliarden Euro war 1,5-fach überzeichnet, die Durchschnittsrendite lag bei 0,39 Prozent. Bei der vorherigen Auktion gleicher Papiere am 3. Mai hatte sie 0,33 Prozent betragen. Es wurden insgesamt 2,445 Milliarden Euro zugeteilt, der Rest wurde wie üblich zu Marktpflegezwecken in das Buch der Finanzagentur übernommen.

Nachfolgend Einzelheiten der Auktion; in Klammern die Resultate der Versteigerung vom 3. Mai:

=== Emission 0,25-prozentige Bundesanleihen mit Laufzeit 25. Februar 2027 Volumen 3 Mrd EUR Bietungsvolumen 3,699 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 2,445 Mrd EUR Bid-to-cover-Ratio 1,5 (1,5) Durchschnittsrend. 0,39% (0,33%) ===

May 24, 2017 06:02 ET (10:02 GMT)

