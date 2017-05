Die Börse in Frankfurt hat am Mittwochmittag leichte Kursverluste verzeichnet: Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 12.638 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Minus von 0,16 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag.

An der Spitze der Kursliste stehen die Anteilsscheine von Linde, Infineon und ProSiebenSat.1 entgegen dem Trend im Plus. Bereits in der kommenden Woche wollten Vorstand und Aufsichtsrat von Linde über die geplante Fusion mit dem US-Konkurrenten Praxair abstimmen, hatte zuvor die "Wirtschaftswoche" unter Berufung auf Verhandlungskreise berichtet. Die Aktien von Daimler, BMW und Heidelbergcement rangieren gegenwärtig am Ende der Liste.