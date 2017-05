Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt verharrt am Mittwoch nach einem leicht schwächeren Auftakt auch zur Mittagszeit knapp im Minus. Händler sprechen vor dem morgigen Feiertag von einem eher lustlosen Handel. Das zeige sich hierzulande auch am Volumen, das bereits am Dienstag erstmals seit einiger Zeit wieder unter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...