Zürich - Gegenwärtig verursacht der Transportsektor rund 25 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen, so die Experten von Swisscanto Invest im Kommentar zum Swisscanto (LU) Equity Fund Green Invest Emerging Markets AT (ISIN LU0338548034/ WKN A0NDYC), Swisscanto (LU) Equity Fund Global Water Invest AT (ISIN LU0302976872/ WKN A0MSPX), Swisscanto (LU) Equity Fund Global Climate Invest AT (ISIN LU0275317336/ WKN A0MKFU) und zum Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Equity AA (ISIN LU0161535835/ WKN 216770).

Den vollständigen Artikel lesen ...