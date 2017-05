Martinsried (ots) -



Schlankes Produktdesign und eine intuitive Smartphone-App revolutionieren die CPAP-Therapie für 100 Millionen Schlafapnoe-Patienten weltweit[1]



ResMed Healthcare präsentiert heute in Deutschland das kleinste CPAP-Gerät (Continuous Positive Airway Pressure) der Welt, das AirMini. Das Smartphone-große Atemtherapiegerät vereint ausgezeichnete Schlaftherapie mit modernem Design, hohem Komfort und benutzerfreundlicher Bedienbarkeit. Über eine App kann das Bluetooth-fähige AirMini mit dem Smartphone verbunden werden. Anwender erhalten dadurch umfangreiche Informationen zu ihrer Therapie. Menschen mit Schlafapnoe können durch AirMini entspanntes Reisen und erholsamen Schlaf verbinden und so ihre Mobilität sowie Lebensqualität wesentlich steigern.



Aktuellen Schätzungen zufolge leiden mehr als 4 Millionen Männer und Frauen in Deutschland unter Schlafapnoe, einer Schlafstörung, bei der es nachts zu dutzenden Atemaussetzern pro Stunde kommen kann.[2] Eine unbehandelte Schlafapnoe kann neben Tagesmüdigkeit und Sekundenschlaf schwerwiegende Folge- und Begleiterkrankungen wie beispielsweise Diabetes Typ 2, Depressionen sowie Herz- und Kreislauferkrankungen nach sich ziehen.[3],[4] Goldstandard der Schlafapnoe-Therapie ist die Behandlung mit einem CPAP-Therapiegerät, das über eine Maske die oberen Atemwege im Schlaf offen hält.



"Das kleine und smarte AirMini bietet Schlafapnoe-Patienten ganz neue Therapiemöglichkeiten. Es bedeutet Freiheit beim Reisen und damit ein gutes Lebensgefühl. Und genau das möchten wir vermitteln", so Katrin Pucknat, Geschäftsführerin ResMed Healthcare. In einer aktuellen Umfrage gaben 65 Prozent der CPAP-Anwender die Gerätegröße als Hauptgrund dafür an, warum sie ihr Atemtherapiegerät nicht auf Reisen mitnehmen.[5] Eine Therapieunterbrechung kann jedoch zurück in das alte Krankheitsmuster und durch die Atemaussetzer wieder zu einem gestörten und damit nicht erholsamen Schlaf führen. Mit einer Größe von 13,6 cm x 8,4 cm x 5,2 cm und einem Gewicht von 300 Gramm ist AirMini das kleinste CPAP-Gerät der Welt und kann somit einfach und bequem auf Reisen mitgenommen werden.



"Die Schlafapnoe ist nach der Insomnie die häufigste Schlaferkrankung. 80 Prozent aller Betroffenen sind jedoch noch gar nicht diagnostiziert und daher auch nicht therapiert", erklärt Prof. Dr. med. Ingo Fietze, Leiter des interdisziplinären Schlafmedizinischen Zentrums der Charité - Universitätsmedizin Berlin, und führt fort: "Da auch jeder dritte Betroffene die Therapie mit der nächtlichen Überdruckbeatmung nicht toleriert oder nicht regelmäßig nutzt, sind neue Versorgungskonzepte gefragt. Dazu gehören beispielsweise die Telemedizin, Telemonitoring oder Innovationen der Therapiegeräte selbst. Je kleiner, leiser und komfortabler die Geräte, desto höher die Wahrscheinlichkeit der regelmäßigen Nutzung, wie beispielsweise auf Geschäftsreisen oder im Urlaub."



Vielen Patienten ist es wichtig, ihre Therapie aktiv mitzugestalten und selbstbestimmt durchführen zu können. Studien zum Thema "Patient Empowerment" haben gezeigt, dass die Patienteneinbindung den Therapieerfolg positiv beeinflussen kann. Die intuitiv bedienbare AirMini App (für iOS und Android) ermöglicht über zahlreiche Features eine aktive Einbeziehung der Patienten in den Therapieverlauf.[6],[7]



"Durch die AirMini App können Patienten tagesaktuell ihre Therapie verfolgen, nächtliche Nutzungsstunden vergleichen und bestimmte Komforteinstellungen verändern. Und dies alles ganz einfach über das eigene Smartphone. Auch dies bedeutet eine neue Form der Freiheit und Motivation für Therapieanwender", äußert sich Katrin Pucknat. Zudem bietet die App personalisierte Coaching-Tipps, um den Therapiekomfort zusätzlich zu erhöhen. Erstmalig in der CPAP-Therapie ist auch eine wasserlose Atemluftbefeuchtung durch den HumidX[TM] möglich. HumidX[TM] fängt die Wärme und Feuchtigkeit, die der Patient ausatmet, auf und gibt diese beim nächsten Atemzug wieder an den Patienten zurück. Das AirMini ist mit den AirFit[TM] N20 Nasenmasken, den F20 Vollgesichtsmasken sowie einer speziellen Ausführung der für hervorragendes Produktdesign ausgezeichneten AirFit P10 Nasenpolstermaske von ResMed kompatibel.[8]



Über ResMed Healthcare



ResMed Healthcare steht als Homecare-Unternehmen für ausgewiesene Kompetenz im Bereich der Schlaf- und Beatmungsmedizin. Das Unternehmen bietet Patienten, Ärzten, medizinischem Fachpersonal, Kliniken und Kostenträgern innovative Produkte sowie ausgezeichnete Serviceleistungen. Über die vom Arzt verordnete Behandlung hinaus können Patienten über ResMed Healthcare weitere Produkte rund um ihre Therapie beziehen. Deutschlandweit ist das Unternehmen mit über 50 Filialen bzw. Dienstleistungszentren vertreten. ResMed Healthcare gehört zur Gruppe des weltweiten Medizintechnikherstellers ResMed NYSE: RMD), San Diego (USA).



Über ResMed



ResMed (NYSE: RMD) verändert das Leben von Patienten durch seine preisgekrönten Medizintechnikprodukte und hochmodernen serverbasierten Software-Anwendungen, die eine bessere Diagnose, Behandlung und Therapie von Schlafapnoe, chronisch-obstruktiven Lungenerkrankungen (COPD) sowie anderen chronischen Erkrankungen ermöglichen. Das Unternehmen ist Vorreiter im Bereich der vernetzten Patientenversorgung und begleitet rund 3 Millionen Schlafapnoe-Patienten weltweit via Telemonitoring bei ihrer Therapie. Unser Team von 5000 Mitarbeitern engagiert sich dafür, das weltweit beste Technologie-orientierte Unternehmen für Medizintechnikgeräte zu schaffen und so in über 100 Ländern die Lebensqualität zu verbessern, die Auswirkungen von chronischen Erkrankungen zu reduzieren und die Gesundheitskosten zu optimieren.



