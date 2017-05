Hamburg (ots) - Popstar Beth Ditto hadert mit ihrem großen Herzenswunsch. "Ich wünsche mir auf jeden Fall ein Baby. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob ich schon dafür bereit bin", sagte die 35-Jährige im Interview mit GALA (Ausgabe 22/17, ab heute im Handel). "Einerseits sehne ich mich nach einer eigenen Familie, andererseits liebe ich es zu reisen. Da ist ständig dieser ,Ich will, ich will noch nicht'-Konflikt." Aktuell ist die US-Amerikanerin für ihre CD "Fake Sugar" auf großer Promo-Tour. Nach 17 Jahren mit der Band Gossip will sie jetzt als Solokünstlerin durchstarten. Wenn dann für Beth Ditto und ihre Ehefrau Kristin Ogata die Zeit reif ist für den Nachwuchs, sei eines klar, so die Sängerin: "Natürlich werde ich das Kind austragen. Ich möchte unbedingt eine Schwangerschaft erleben."



